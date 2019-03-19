Bilgievi Çocukları Dünyayı Güzelleştirecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğinden yola çıkarak hayata geçirdiği Bilgievleri Projesi, istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü eğitim faaliyetleri ile başarılarla dolu 10 yılı geride bıraktı. Türkiye’ye örnek olan ödüllü Kılavuz Gençlik Modeli’nin ilk ayağı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Bilgievleri, Kocaeli genelinde 12 ilçede 17 noktada eğitim ve öğretim hizmeti veriyor. Bilgievleri, geçtiğimiz gün görkemli bir programla 10. yılını geride bıraktı. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “Dünyanın her yerinde Müslümanlara zarar veriyorlar, bizim yetiştireceğimiz çocuklar dünya güzelleştirecek.” dedi.

400 AİLE DAVET EDİLDİ

Antikkapı Restoran’ta gerçekleştirilen programa Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Şube Müdürleri ve Bilgievlerin’den hizmet alan aileler katıldı.

10 YIL ÖNCE BAŞLADIĞIMIZ YOLCULUK…



Programın anlamına binaen bir konuşma yapan Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “10 yıl önce başladığımız yolculuk bereketiyle devam ediyor.” dedi. Başkan Karaosmanoğlu “En kıymetli sermaye vakittir. Çocuklar hızlı büyüyor. Onları yarınlara hazırlayacağız, çünkü onlar yarınların hâkimleri, savcıları ve büyük adamları olacaklar. Kıymet bilmemiz gerekiyor. Zamanı israf etmeden en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bir kardeşiniz olarak rica ediyorum birbirimize sahip çıkalım. Dünyanın her yerinde Müslümanlara zarar veriyorlar, bizim yetiştireceğimiz çocuklar dünya güzelleştirecek.” diye konuştu.

“FAYDALI BİREYLER YETİŞTİRMEK İÇİN BİLGİEVLERİNİ KURDUK”

Faydalı bireyler yetiştirmek için Bilgievlerini kurduklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu “Her türlü hizmeti ücretsiz veriyoruz. Bu doğru bir şeydir. Biz doğru olanı yapıyoruz. Faydalı genç yetiştirmek doğru bir hizmettir. Evlatlarımız bizim en büyük değerimizdir, onları çok seviyoruz. Onlar çok temiz, onların o temiz fıtratlarını koruyalım hatta daha iyi yapalım. Onlar bize emanet. Eğitim sabır ve zaman ister. Hemen olmaz, ama meyvelerini 10, 20 yıl sonra verir. 10 yıllık süre içinde emeği olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

YENİ ZELANDA HADİSESİNE DEĞİNDİ

Yeni Zelanda da Müslüman kardeşlerimizin şehit olduğunu hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu olayı kınadığını ifade etti. Kötü şartlarda yetişen bir çocuğun ileride neler yapabileceğine Yeni Zelanda olayıyla bir kez daha şahit olduklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Gördüğünüz gibi kötü koşullarda yetişen bir gencin neler yapabildiğini gördük. Buna mahal vermeyeceğiz, bunlar kimin çocukları, işte bunlar yetişemediğimiz, gözden kaçırdığımız çocuklardır. Çocuklarımıza sahip çıkacak kadrolar, Bilgievleri’nde yetişen kadrolar olacak.” diye konuştu

“67 YAŞINDAYIM MÜCADELEM DEVAM EDECEK”

Konuşmanın sonuna doğru salonda duygusal anlar yaşanırken Başkan Karaosmanoğlu “67 yaşındayım mücadeleme devam edeceğim, belki görevimi değiştireceğim fakat mücadelem devam edecek, bunu bilmenizi isterim.” dedi. Çocuklarına sahip çıkmayanlara hakkını helal etmeyeceğini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu son olarak “Bu yol zor bir yoldur, dikenlidir. 15 yılda büyük projeler yaptık. Önümüz açık, çalışmalar devam edecek. Buna gönülden inanıyorum, haklarınızı helal edin.” şeklinde konuştu

ÇEŞİTLİ SAHNE GÖSTERİLERİ VE PLAKET TAKDİMİ

Programda Bilgievi öğrencileri tarafından birbirinden eğlenceli sahne gösterileri yapılırken, Bilgievleri’nde 5 yıl ve üzeri hizmet vermiş personele plaket takdimi yapıldı. Ayrıca program da Bilgievleri’nin 10 yıllık serüvenini konu alan video gösterimi yapıldı.

BAŞKANA SÜRPRİZ YAPTILAR

Programda Başkan Karaosmanoğlu’na sürpriz yapıldı. Geçmiş dönemlerde Bilgievi öğrencileriyle çekilmiş fotoğraflardan oluşan video gösterimi yapılırken, fotoğraflarda yer alan gençler yıllar sonra Başkanla tekrar bir araya getirildi.



BAŞARILARLA DOLU 10 YIL GERİDE KALDI



10 yıl önce kurulan ve her geçen yıl eğitim ve öğretim hizmetlerini zenginleştiren Bilgievleri, uzman eğitimci kadrosu ile değerler eğitimi merkezli bilgi destek programları, kulüp faaliyetleri, atölye çalışmaları, kültür gezileri, kamplar, sportif faaliyetler ve seminerler gibi pek çok alanda öğrenci ve velilerine hizmet vermeye devam ediyor. Bilgievleri’nden, 10 yılda 55 bin 962 öğrenci hizmet alırken 18 bin 786 öğrenci mezun oldu. Bu süre zarfında 46 bin 415 veli Bilgievleri’ne kayıt yapıp hizmet aldı.