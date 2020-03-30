Bilgievleri, 3 boyutlu yazıcılarla yüz maskesi üretiyor

Kent genelinde koronavirüse(Covid-19) karşı amansız bir mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Büyükşehir’e bağlı Bilgievleri de üç boyutlu(3D) yazıcılarla, sağlık çalışanları için yüz maskeleri üretmeye başladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÜRETİLİYOR

Koronavirüs vakaları sebebiyle sağlık çalışanları gecesine gündüzüne katarak çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüs tehlikesine karşı sağlık çalışanlarının korunmasını sağlamak amacıyla Bilgievi eğitmenleri bir araya gelerek ellerindeki 3D yazıcılarla koruyucu maske üretimine başladı. Üretilen maskeler, doktor ve hemşirelerin kullanması için ücretsiz bir şekilde çeşitli hastanelere ulaştırılacak.

“HASTALARDAN YAYILAN VİRÜSLERDEN KORUNMUŞ OLACAKLAR”