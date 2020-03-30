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Bilgievleri, 3 boyutlu yazıcılarla yüz maskesi üretiyor

Büyükşehire bağlı Bilgievleri, 3 boyutlu yazıcılarla koronavirüs maskeleri üretiyor

Bilgievleri, 3 boyutlu yazıcılarla yüz maskesi üretiyor

30 Mart 2020 Pazartesi 16:55

 Kent genelinde koronavirüse(Covid-19) karşı amansız bir mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Büyükşehir’e bağlı Bilgievleri de üç boyutlu(3D) yazıcılarla, sağlık çalışanları için yüz maskeleri üretmeye başladı.

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÜRETİLİYOR

Koronavirüs vakaları sebebiyle sağlık çalışanları gecesine gündüzüne katarak çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüs tehlikesine karşı sağlık çalışanlarının korunmasını sağlamak amacıyla Bilgievi eğitmenleri bir araya gelerek ellerindeki 3D yazıcılarla koruyucu maske üretimine başladı. Üretilen maskeler, doktor ve hemşirelerin kullanması için ücretsiz bir şekilde çeşitli hastanelere ulaştırılacak.

 

“HASTALARDAN YAYILAN VİRÜSLERDEN KORUNMUŞ OLACAKLAR”

Ürettikleri maskenin özellikleri hakkında da bilgiler veren Bilgievi 3D tasarım eğitmeni Fatih Acar, “Maalesef bir virüsle mücadele içindeyiz. Bilgievi olarak neler yapabiliriz noktasında düşündük ve bu şekilde maske üretmeye karar verdik. Bu maskeler sağlık çalışanlarını özellikle hastayla temas oldukları zaman, herhangi bir hastanın hapşırmasında ya da nefesiyle bulaşmasını önlemek için bir nevi siper amaçlı yapılmış maskeler” şeklinde konuştu.
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