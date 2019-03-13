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Bilgievleri'nde 10. yıl coşkusu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğinden yola çıkarak hayata geçirdiği Bilgievleri Projesi, istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü eğitim faaliyetleri ile 10. yılını doldurdu.

Bilgievleri'nde 10. yıl coşkusu!

13 Mart 2019 Çarşamba 10:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nin ödüllü ve model projesi Kılavuz Gençliğin ilkokul ve ortaokul ayağı olan Bilgievleri, Kocaeli genelinde 17 eğitim yuvasında hizmet veriyor. Bilgievleri 15 Mart Cuma Günü, 10. kuruluş yıldönümünü birbirinden eğlenceli aktivitelerle kutlayacak.

AKÇA KOCA BİLGİ MERKEZİYLE İLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Bilgievleri 2009 yılında İzmit Doğu Kışla Parkında açılan o zamanki adıyla Akça Koca Bilgi Merkezi olarak eğitim hayatına başlarken sonraki dönemde Kocaeli geneline yayılarak Bilgievleri adını aldı. Kocaeli’de eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim yolunda kılavuzluk eden Bilgievleri 15 Mart Cuma günü 10. Yılını coşkuyla kutlayacak. Antikkapı Restorantta Saat 19.00’da gerçekleşecek olan kutlamada, birbirinden eğlenceli sahne gösterilerinin yanında başarıyla geçen 10 yılı hatırlatacak video gösterimleri yapılacak.

10 YILLIK GURUR TABLOSU

10 yıl önce kurulan ve her geçen yıl eğitim hizmetlerini zenginleştiren Bilgievleri, uzman eğitimci kadrosu ile değerler eğitimi çerçevesinde bilgi destek programları, kulüp faaliyetleri, atölye çalışmaları, kültür gezileri, kamplar, sportif faaliyetler ve seminerler gibi pek çok alanda öğrenci ve velilerine hizmet vermeye devam ediyor. Bilgievlerinden, 10 yılda 55 bin 962 öğrenci hizmet alırken 18 bin 786 öğrenci mezun oldu. Bu süre zarfında 46 bin 415 veli Bilgievleri’ne kayıt yapıp hizmet aldı.

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