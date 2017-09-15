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Bilgievleri’nde Ağız ve Diş Sağlığı Semineri

Çayırova Belediyesi Bilgievlerinde çeşitli konularda sürdürülen sağlık ve eğitim seminerleri devam ediyor.

Bilgievleri'nde Ağız ve Diş Sağlığı Semineri

15 Eylül 2017 Cuma 12:56

Bu kapsamda Özgürlük Mahallesi Türkan Göktürk Bilgievi öğrencilerine ağız-diş sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar konusunda seminer verildi. Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Gaye Erdoğan’ın sunumuyla başlayan seminerde ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekildi. Diş fırçalama tekniklerinin nasıl olması gerektiğinin yanı sıra çocukların günde üç kez dişlerini fırçalamalarını tavsiye eden Diş Hekimi Gaye Erdoğan, daha sonra bazı çocukların ellerine diş fırçalarını vererek, dişin nasıl fırçalanması gerektiği konusunu da bire bir anlatarak gösterdi. Bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak önlemleri sıralayan Erdoğan: “Sağlıklı bir gülüş için günde en az 2 kez dişlerimizi fırçalayalım ve 6 ayda bir diş hekimine kontrole gidip muayene olalım. Devlet olarak imkanlarımız eskisine göre çok fazla. Her il ve ilçe de mutlaka devlete ait diş hastaneleri var. Özel hastaneleri aratmayacak teknoloji ve konforla bu hizmetler verilmekte” dedi. Diş fırçalamadan önce ellerin muhakkak yıkanması gerektiğini ifade eden Erdoğan, seminer sonrası öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye etti.


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