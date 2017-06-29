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Bilgievlerinde yaz başka geçiyor

Çocuklar yaz günlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor

Bilgievlerinde yaz başka geçiyor

29 Haziran 2017 Perşembe 10:26

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olarak eğitim veren Bilgievleri yaz aylarında faaliyetlerini sürdürüyor. Çocuklar yaz günlerinde zamanlarını hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmenin ayrıcalığını yaşıyor.
 
6-12 YAŞ ARASINDAKİ TÜM ÇOCUKLAR İÇİN
Bilgievlerinde okullar kapanır kapanmaz yaz etkinlikleri başladı. ilk ve ortaokul öğrencileri, bu sayede yaz boyunca vakitlerini en iyi şekilde geçirme fırsatı yakalıyor.
 
SATRANÇ, HAVUZ, SOSYAL ETKİNLİKLER BİLGİEVLERİNDE
Yaz etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için son derece eğitici ve öğretici bir program hazırlandı. Bu çerçevede öğrenciler bağlı bulundukları Bilgievelerinde; Kur’an eğitimi, havuz etkinlikleri, gençlik kampları, kültürel ve sosyal geziler, eğlenceli oyunlar, el sanatları ve tasarım, yarışma ve turnuvalar, satranç ve zeka oyunları gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katılıyor.
 
AİLELER ÇOK MUTLU
Bilgievlerinin yaz etkinliklerinden, çocuklar kadar aileler de son derece memnun. Zira “yaz boyunca çocuğum vaktini nasıl iyi değerlendirecek” sorusu Bilgievi velileri için geçerli değil. Çocuklarını Bilgievlerinin yaz etkinliklerine gönderen velililerin gözü arkada kalmıyor. Çocuklarının,  burada en iyi şekilde eğitim aldığını ve eğlenceli faaliyetlere katıldığı bilen anne babalar, verilen eğitimin ücretsiz olmasının da mutluluğunu yaşıyor. Bilgievlerindeki yaz etkinlikleri 19 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek. Yaz etkinliklerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin Bilgievlerine giderek kayıt olmaları ise yeterli.
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