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Bilgievleri’nde yeni dönem başlıyor

Bilgievleri’nde yeni eğitim ve öğretim yılı 16 Eylül Çarşamba günü çevrim içi olarak başlıyor

Bilgievleri'nde yeni dönem başlıyor

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren Bilgievleri’nde yeni eğitim ve öğretim yılı 16 Eylül Çarşamba günü çevrim içi olarak başlıyor. Bilgievleri’nden eğitim almak isteyen öğrenciler, 14 Eylül Pazartesi gününe kadar kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. Bilgievleri, ücretsiz ve kaliteli eğitimiyle bu yıl da Kocaelili çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.

 

KAYIT DÖNEMİ 7 EYLÜL’DE BAŞLADI

Bilgievleri’nde kayıt dönemi 7 Eylül Pazartesi günü başladı. Bilgievleri’ne kayıtlı olan öğrencilerin www.kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adlı internet adresinden ders ve kulüp kaydı için başvuru yapması yeterli olacak. Bu yıl ilk kez Bilgievlerine kayıt yaptıracak olan öğrenciler ise yine www.kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.

 

PANDEMİ SEBEBİYLE ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Bilgievleri’nde bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle faaliyetler uzaktan çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Bununla beraber kontenjan sayısınca öğrenci de 2020-2021 eğitim öğretim yılına dâhil olacak.

 

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ PROGRAMLAR

Bilgievi programlarından faydalanacak öğrenciler bu yıl yine çok şanslı olacak. Öğrenciler bu yıl Bilgievleri’nde bilgi destek programı, kulüp ve atölyeler, rehberlik hizmetleri, aile eğitimleri, yarışmalar ve turnuvalardan faydalanabilecek.

 

MEB MÜFREDATI İLE UYUMLU

Bilgievleri bu yıl yine 12 ilçedeki 17 merkezde faaliyet gösterecek. Bilgievleri’nden 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde 30 binden fazla öğrenci yararlandı. Alanında uzman eğitmenler, Bilgievleri’ne gelen öğrencilerin okul derslerinde ve ödevlerinde yardımcı oldu. Yaz etkinleri ile sürekli eğitimin merkezi konumunda bulunan Bilgievleri, güz döneminde de Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ile uyumlu şekilde öğrencilere yenilikçi ve fırsatçı eğitim sunuyor.

 

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