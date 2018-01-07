Bilim deyince akla Kocaeli geliyor

Sanayinin başkenti olarak anılan Kocaeli; Büyükşehir’in eğitime ve bilime yaptığı yatırımlarla artık bu algıyı değiştiriyor

Bilimde teorikten pratiğe giden yol ‘’deneyerek öğrenmek’’ten geçiyor. Genç beyinlerin kitaplarda okudukları bilgileri, kendileri için özel olarak hazırlanan laboratuvarlarda deneyler yaparak öğrenmesi, yeni şeyler keşfetmesi gerekiyor. Buradan yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ‘’Deneyerek Öğreniyorum Projesi’’ kapsamında kent genelindeki 74 okulumuza 91 adet laboratuvar kuruyor. Ortaokul ve liselerde yapılan ‘’fen, fizik ve kimya-biyoloji’’ laboratuvarlarında en gelişmiş deney malzemeleri kullanılıyor. Geleceğin bilim insanlarının yetişeceği laboratuvarlardan 13 okulda 16 tanesi tamamlandı. Laboratuvarların tanıtımı için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun katılımıyla 10 Ocak 2018 tarihinde tören düzenlenecek.

BİLİME KATKI, EĞİTİME DESTEK

Kocaelili öğrencileri sadece bilimi takip eden gençler olmaktan çıkarıp; okudukları bilgileri pratiğe dönüştürebilen bilim insanları olmalarını sağlamaya çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteklere bir yenisini ekliyor. Bilişim Vadisi’ne ev sahipliği yapan Kocaeli’de; her yıl 6. sınıf öğrencilerine dağıttığı dizüstü bilgisayarlar, Türkiye’de en çok düzeneğin yer aldığı Kocaeli Bilim Merkezi ve sektörün öncü firmalarının katılımıyla yapılan Kocaeli Bilişim Fuarı’yla Büyükşehir Belediyesi bilime de önemli katkı sağlıyor.

TEORİKTEN PRATİĞE GİDEN YOL

Geleceğin Bill Gates’leri, Aziz Sancar’ları olmaya aday Kocaelili gençleri; gözlem yapma, düşünme, yorumlama ve bilim üretmeye yönlendirmeyi misyon edinen Büyükşehir, ‘’Deneyerek Öğreniyorum Projesi’’ni geliştirdi. Proje kapsamında Kocaeli’ndeki 74 ortaokul ve liseye 91 adet laboratuvar kuruluyor. Fen, fizik, kimya-biyoloji dallarından oluşan laboratuvarlarda günün gereklerine uygun, en gelişmiş deney aletleri ve malzemeler yer alıyor. Böylece öğretmenler, derslerde öğrettikleri teorik bilgileri, öğrencilere pratik olarak da gösterme imkanı buluyor. Proje kapsamında; 42 ortaokula 42 adet fen, 32 liseye 28 adet fizik ve 21 adet kimya-biyoloji laboratuvarı kurulacak.

10 OCAK’TA TÖREN DÜZENLENECEK

Kısa süre önce başlayan çalışmalarda 13 okulda 16 adet laboratuvarın yapımı tamamlandı. Eğitim camiasına ve kamuoyuna laboratuvarların tanıtımı için 10 Ocak Çarşamba günü saat 11.30’da İzmit Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tören düzenlenecek. Tören öncesinde Kocaeli Bilim Merkezi tarafından bilim şov gerçekleştirilecek. Okulun öğretmen ve öğrencileri de kimya-biyoloji laboratuvarında örnek bir deney yapacak.