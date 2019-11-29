Bilim Merkezi, 1 milyon ziyaretçiye ulaştı

EĞLENCELİ ATÖLYE VE ETKİNLİKLER
Dünyanın en büyük Bilim Merkezi olan Amerika'daki Exploratorium Bilim Merkezi danışmanlığında kurulan merkezde 4 adet galeri bulunuyor. Dinamik Dünyamız Galerisi, Algı ve Gerçeklik Galerisi, Bilimin Sultanları Galerisi ve Su Alanı galerilerinde 215 deney düzeneği bulunuyor. Kocaeli Bilim Merkezi galeri ve düzeneklerin yanı sıra her hafta gerçekleştirilen Bilim Atölyeleri, aylık eğitim verilen Mucit Dünyası Laboratuvarı eğitimleri, özel günlerde gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Şenliği, Doğada Bilim gibi birçok etkinlik ile hem Kocaeli hem de şehir dışlından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.