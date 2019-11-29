GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bilim Merkezi, 1 milyon ziyaretçiye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile 2015 yılının Nisan ayında kurulan Kocaeli Bilim Merkezi’ni bu güne kadar 1 milyon bilimsever ziyaret etti.

Bilim Merkezi, 1 milyon ziyaretçiye ulaştı

29 Kasım 2019 Cuma 10:28

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığı ile kurulan Kocaeli Bilim Merkezi’ni açılışından bu yana 1 milyon bilimsever ziyaret etti. 18 Nisan 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen merkez, 7’den 70’e herkes tarafından ilgi görmeye devam ediyor. 18 bin 650 metrekare kapalı ve açık alan üzerine kurulan merkez, Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

 

EĞLENCELİ ATÖLYE VE ETKİNLİKLER

Dünyanın en büyük Bilim Merkezi olan Amerika'daki Exploratorium Bilim Merkezi danışmanlığında kurulan merkezde 4 adet galeri bulunuyor. Dinamik Dünyamız Galerisi, Algı ve Gerçeklik Galerisi, Bilimin Sultanları Galerisi ve Su Alanı galerilerinde 215 deney düzeneği bulunuyor. Kocaeli Bilim Merkezi galeri ve düzeneklerin yanı sıra her hafta gerçekleştirilen Bilim Atölyeleri, aylık eğitim verilen Mucit Dünyası Laboratuvarı eğitimleri, özel günlerde gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Şenliği, Doğada Bilim gibi birçok etkinlik ile hem Kocaeli hem de şehir dışlından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.







 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bu Merkez, Bölgenin Sosyal İhtiyaçlarını Karşılayacak Bu Merkez, Bölgenin Sosyal İhtiyaçlarını Karşılayacak
Gtü’den Savunma Sanayiine İstihdam Atağı Gtü’den Savunma Sanayiine İstihdam Atağı
Başkan Çiftçi’den Esnaf Ziyareti Başkan Çiftçi’den Esnaf Ziyareti
Dilovası’nda “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” Konferansı Dilovası’nda “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik”...
Dilovası'nda tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı Dilovası'nda tırla işçi servisi çarpıştı:...
Çalışmalar Başkan Büyükgöz’ün Denetiminde Çalışmalar Başkan Büyükgöz’ün Denetiminde
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Bu Merkez, Bölgenin Sosyal İhtiyaçlarını...
Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe Uzuntarla’da inşa etmeye başladığı kültür merkezinin dış cephe...

Haberi Oku