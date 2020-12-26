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Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi pandemide de hizmet verdi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi, Covid-19 virüsü tedbirlerini alarak hizmetlerini sürdürdü.

Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi pandemide de hizmet verdi

26 Aralık 2020 Cumartesi 14:47

Koronavirüsün görülmeye başlandığı mart ayı ile birlikte Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi bir süre ziyaretçi kabul etmese de yeni normal ile birlikte ziyaretler Pandemi kurallarına göre devam etti. Bu süreçte 2020 yılında Kocaeli Bilim Merkezi’ni 88 bin 144 kişi ziyaret ederken, SEKA Kâğıt Müzesi de 58 bin 405 kişiyi ağırladı.

ZİYARETLER PANDEMİ KURALLARINA GÖRE

Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi bünyesinde yer alan bilimsel galeriler, sergi alanları, müze salonlarının yanı sıra gerçekleştirdiği atölye çalışmaları, eğitimler ve özel gün etkinlikleri ile birçok faaliyeti bünyesinde barındırıyor. Bu faaliyetler koronavirüsün hayatı etkilemeye başladığı döneme kadar her zaman olduğu gibi yüz yüze gerçekleşirken pandemi sürecinde atölyeler ve eğitimler pandemi kuralları çerçevesinde ve çevrimiçi eğitim şeklinde gerçekleşti.

EĞİTİMLER DEVAM ETTİ
Kocaeli Bilim Merkezi’nde 2020 yılında gerçekleştirilen 283 atölyede 4360 kişi eğitimlere katılım sağlarken, bu yıl içerisindeki 6 etkinlikte 1030 kişi yer aldı. Yine çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 18 eğitimden 230 öğrenci faydalandı. SEKA Kâğıt Müzesi’nin ise bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği 42 atölyede 691 kişi eğitimlere katılım sağlarken, gerçekleştirilen 7 etkinliğe katılan kişi sayısı 605 oldu.

5000 SİPERLİK
Kocaeli Bilim Merkezi Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk günlerde 3 Boyutlu yazıcılar ile ürettiği 5000 adet siperliği sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve kamu personeline ulaştırdı. 






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