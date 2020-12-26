Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi pandemide de hizmet verdi

Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi bünyesinde yer alan bilimsel galeriler, sergi alanları, müze salonlarının yanı sıra gerçekleştirdiği atölye çalışmaları, eğitimler ve özel gün etkinlikleri ile birçok faaliyeti bünyesinde barındırıyor. Bu faaliyetler koronavirüsün hayatı etkilemeye başladığı döneme kadar her zaman olduğu gibi yüz yüze gerçekleşirken pandemi sürecinde atölyeler ve eğitimler pandemi kuralları çerçevesinde ve çevrimiçi eğitim şeklinde gerçekleşti.





Kocaeli Bilim Merkezi’nde 2020 yılında

gerçekleştirilen 283 atölyede 4360 kişi eğitimlere katılım sağlarken, bu yıl içerisindeki 6 etkinlikte 1030 kişi yer aldı. Yine çevrimiçi olarak gerçekleştirilen

18 eğitimden 230 öğrenci faydalandı. SEKA Kâğıt Müzesi’nin ise bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği

42 atölyede 691 kişi eğitimlere katılım sağlarken, gerçekleştirilen 7 etkinliğe katılan kişi sayısı 605 oldu.





Kocaeli Bilim Merkezi Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk günlerde 3 Boyutlu yazıcılar ile ürettiği 5000 adet siperliği sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve kamu personeline ulaştırdı.