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Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesi’ne öğretmenler akın etti

Seminer dönemine giren öğretmenlerin uğrak yeri Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi oldu.

Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesi'ne öğretmenler akın etti

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:56

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi, toplumun her kesiminden ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.2018-2019 eğitim-öğretim döneminin tatile girmesiyle birlikte seminer dönemine giren öğretmenler, Kocaeli Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesi’ne akın etti. Mesleki gelişim programı kapsamında ziyaretlerini sürdüren öğretmenler; galeriler, etkinlikler, müze salonları, STEM uygulamaları ve atölyeler hakkında bilgiler alıyor.

 

EĞİTİM 2023 VİZYONU


Milli Eğitim Bakanlığı(MEB)’nın ‘Eğitim 2023 Vizyonu’ doğrultusunda hazırlanan mesleki gelişim programında, öğretmenlerin alan gelişimlerinin desteklenmesi için etkinlik temelli uygulamalar yer alıyor. Bakanlık bu kapsamda, "Haydi Etkinlik Üretelim", "Doğada Öğrenelim", "Eğitimde Zekâ Oyunları", "STEM Uygulamaları", "Masal Anlatıcılığı", "Müzede Öğrenelim" gibi başlıklarda belirlediği mesleki gelişim programını, Türkiye genelinde kademe kademe hayata geçiriyor.

 

MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI


Mesleki gelişim programında MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin kişisel, mesleki ve alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması temel amaç olarak belirlendi.

 

2 BİN ÖĞRETMEN ZİYARET ETTİ

Bu amaç doğrultusunda seminer programlarının önemli bir ayağını oluşturan Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesi, 10 gün boyunca 2 bin öğretmene ev sahipliği yaptı. Galeriler, etkinlikler, müze salonları, STEM uygulamaları ve atölyeler hakkında bilgilendirilen öğretmenler, seminer döneminin en güzel kısmının Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesi ziyaretleri olduğunu dile getirdi.


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