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Bilim Merkezi yaşlılara saygı haftasını kutladı

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezi Yaşlılara Saygı Haftası’nda yaşlılarımızı unutmadı

Bilim Merkezi yaşlılara saygı haftasını kutladı

22 Mart 2021 Pazartesi 14:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda sevgili yaşlıları unutmadı. Şehrin farklı bölgelerinde etkinlik gerçekleştiren Bilim Merkezi eğitmenleri hazırladıkları “Deney Bakalım” kutularını yaşlılara hediye etti.

 

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda sevgili yaşlılarımızı unutmayan Bilim Merkezi içlerinde birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye kitlerinin olduğu Deney Kutularını ve pamuk şekerleri yaşlılara takdim etti. Büyüklerimizin torunları ile keyifli vakit geçirmeleri ve bilimi toplumun her kesimine sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik renkli anlara sahne oldu.

 

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA

Büyüklerimiz anlamlı etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’nin her anlamda kendilerinin yanında olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

 



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