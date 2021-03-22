Bilim Merkezi yaşlılara saygı haftasını kutladı

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda sevgili yaşlılarımızı unutmayan Bilim Merkezi içlerinde birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye kitlerinin olduğu Deney Kutularını ve pamuk şekerleri yaşlılara takdim etti. Büyüklerimizin torunları ile keyifli vakit geçirmeleri ve bilimi toplumun her kesimine sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik renkli anlara sahne oldu.
BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA
Büyüklerimiz anlamlı etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’nin her anlamda kendilerinin yanında olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.