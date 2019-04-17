“Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” Semineri

Çayırova Belediyesi ve TÜGVA Çayırova İlçe Temsilciliği işbirliği ile düzenlenen etkinlikte Eğitimci-Yazar Sıtkı Arslanhan, “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” konulu söyleşide Çayırova’lılarla bir araya geldi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen söyleşiye Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Palaz, TÜGVA Çayırova İlçe Temsilcisi Fatih Yeşilkaya, dernek başkanları, çok sayıda vatandaş ve gençler katıldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan ve akabinde Eğitimci-Yazar Sıtkı Arslanhan’ın söyleşisi ile devam edilen programda “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” konusu ele alındı.



“Toplumda anne ve babalar, çocukları konusunda daha bilinçli olmaları sayesinde gelecekte daha duyarlı bir gençliğin oluşmasına zemin hazırlamış olacaklar” diyerek konferansına başlayan Arslanhan, program içeriğinde kendisine yöneltilen sorularıda yanıtladı. Güzel ve samimi bir ortam oluşturan söyleşinin sonunda ise katılımcılara Eğitimci-Yazar Sıtkı Arslanhan’ın kitaplarından hediye edildi.