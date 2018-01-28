Bilişim çağının mucitleri burada yetişiyor

Kocaeli Bilim Merkezi’nde minikler için “4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi” kodlama eğitimleri devam ediyor

Kocaeli Bilim Merkezi’nde “Sanayi 4.0 Mucit Dünyası” Kış Akademisi’nde eğitimler başladı. 7 yaş ve 13 yaş arası öğrenciler için düzenlenen Kış Akademisi programında katılımcılara, Makey Makey kodlama, Makey Makey Scratch, Android Yazılım İcat Atölyesi, Arduino Yazılım, 3D Obje Tasarımı, M-Bot Scratch eğitimleri veriliyor. İlkokul öğrencilerinden başlayarak tüm bireyleri bilimsel ve teknolojik çalışmalara özendirmeyi amaçlayan Kış Akademisi’ne 100 katılımcı kayıt yaptırdı.

YAPARAK, DENEYEREK ÖĞRENİYORLAR

Sanayi 4.0 Atölyesinde 7 yaş ve 13 yaş arası katılımcıların, bilim üreten, yeni teknolojileri geliştirme ve kullanma kapasitesine, yenilikçi ve girişimci özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi, katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getiriyor.

BİLİME BAKIŞ AÇISINI GELİŞTİRİYOR

Bilim Merkezi’nde 23 Ocak başlayan Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi, 2 Şubat’a kadar devam edecek. Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi’nde etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunuyor. Katılımcılar bu programla bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konularında özgüvenlerini geliştiriyorlar.

SANAYİ 4.0 KODLAMA ATÖLYELERİ



Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi’nde katılımcılar Makey makey ile kodlama atölyesinde, Makey makey elektronik devre kitinin çalışma mantığı ve kodlama öğreniyorlar. Bu atölyedeki katılımcılar eğitimden sonra kendi oyun konsollarını tasarlayabilecekler. Makey makey scracth kodlama atölyeside Makey makey elektronik devre kitinin çalışma mantığı öğretiliyor. Ayrıca kış akademisinde, Android uygulama icat atölyesi, 3D obje tasarım atölyesi, Arduino yazılım atölyesi, M-Bot Scratch atölyesi, Makeblock ve scratch robot kodlama atölyeleri de bulunuyor.