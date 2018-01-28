Bilişim çağının mucitleri burada yetişiyor

YAPARAK, DENEYEREK ÖĞRENİYORLAR
Sanayi 4.0 Atölyesinde 7 yaş ve 13 yaş arası katılımcıların, bilim üreten, yeni teknolojileri geliştirme ve kullanma kapasitesine, yenilikçi ve girişimci özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi, katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getiriyor.
BİLİME BAKIŞ AÇISINI GELİŞTİRİYOR
Bilim Merkezi’nde 23 Ocak başlayan Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi, 2 Şubat’a kadar devam edecek. Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi’nde etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunuyor. Katılımcılar bu programla bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konularında özgüvenlerini geliştiriyorlar.
SANAYİ 4.0 KODLAMA ATÖLYELERİ
Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi’nde katılımcılar Makey makey ile kodlama atölyesinde, Makey makey elektronik devre kitinin çalışma mantığı ve kodlama öğreniyorlar. Bu atölyedeki katılımcılar eğitimden sonra kendi oyun konsollarını tasarlayabilecekler. Makey makey scracth kodlama atölyeside Makey makey elektronik devre kitinin çalışma mantığı öğretiliyor. Ayrıca kış akademisinde, Android uygulama icat atölyesi, 3D obje tasarım atölyesi, Arduino yazılım atölyesi, M-Bot Scratch atölyesi, Makeblock ve scratch robot kodlama atölyeleri de bulunuyor.