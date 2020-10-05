Bilişim Teknolojisi Tarımın Hizmetinde

GTÜ “2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katılımıyla gerçekleştirildi. GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törende ‘Akıllı Tarım Uygulamaları Protokolü’ imzalandı. GTÜ; teknolojik alt yapısı, zengin araştırma kültürü ve güçlü akademisyen kadrosuyla Türkiye’nin tarım sektörüne yeni bir soluk getirecek.

GTÜ Akademik Yılı Açılış Töreni Protokolle Taçlandı





BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ TARIMIN HİZMETİNDE

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde ülkemiz için önemli bir projeyi hayata geçirmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile “Akıllı Tarım Uygulamaları İş Birliği Protokolü” imzaladı.

TARIMDA DİJİTALLEŞME SAĞLANACAK

Bölgemiz ve ülkemiz için önemli projelerin altına imza atan GTÜ, anlamlı bir akademik açılış yılı töreni gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle GTÜ bilgi ve birikimini Türkiye’nin en önemli konularından ‘Tarım’ alanında dijitalleşme sağlanarak ‘Akıllı Tarım’ın önü açılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Vali Yardımcısı Ali Ada, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, İlçe Belediye Başkanları, akademisyenler, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. Şehitlerimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına Saygı Duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın açılış konuşmasıyla devam etti.

PANDEMİ SÜRECİ UZAKTAN EĞİTİMİ ZORUNLU KILDI

Konuşmasına pandemi süreciyle uzaktan eğitim modelini uygulamak zorunda kaldıklarını belirterek başlayan Rektör Aslan, üniversitenin altyapı imkanları çerçevesinde öğrencilerin eğitimlerini bu modelde en iyi biçimde gerçekleştirmelerini sağlayacaklarını ifade etti.

REKTÖR ASLAN: “ÖĞRENCİLERİMİZİ ÖZLEDİK”

Öğrencilerini çok özlediklerini sözlerine ekleyen Aslan, Covid 19 salgını hakkında Sağlık Bakanlığımızdan daha iyi haberler alındığında yüz yüze eğitime geçmeyi hiç geciktirmeden gerçekleştireceklerini ifade etti.

MULTİ DİSİNLİNER ÇALIŞMA YAPILACAK

Üniversite kampüs alanının tarihi bir zenginliği içinde barındırdığını, kampüste tarım alanında yapılan ve yapılacak olan çalışmaların büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Rektör Aslan; “Bugün protokolünü imzalayacağımız akıllı tarım uygulamaları üniversitemiz bünyesinde multi disipliner bir şekilde gerçekleştirilmektedir.”

İHA’LAR TARIM ALANLARI İÇİN HAVALANACAK

“Harita Mühendisliği bölümümüz, İnsansız Hava Araçları ile farklı geometrilerde gerçekleştirilen uçuşlar neticesinde tarım ve orman alanlarının dijital ortama aktarımları ve üç boyutlu haritalamalarını yaparak hedef arazilerin topoğrafik yapısı ve topoğrafya üzeri bitkilerin uzunluk, alan, hacim gibi tüm metrik bilgileri çok kısa sürelerde çok yüksek doğrulukta elde ediyorlar. Aynı teknoloji ile problemli ve ilaçlama gerektiren tarım sahaları tespit edilerek ilaçlama kabiliyeti bulunan İHA’lar yardımıyla ihtiyaç olan alanlarda ilaçlama yapılıyor.”







VERİLER BULUT SİSTEMİNE AKTARILACAK

“Öte yandan, Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bitki Biyoteknolojisi grubu ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü iş birliği ile yürütülecek olan çalışmalarda ise üniversitemiz yerleşkesi içerisinde belirlenen test alanlarında toprağın farklı derinliklerindeki sıcaklık, nem ve elektriksel iletkenlik ölçülerek gerçek zamanlı olarak bulut sistemine aktarılmakta ve doğru zamanda doğru miktarda sulama ve gübreleme yapılmasına olanak tanımaktadır.” ifadesinde bulundu.



“TEKNİK BAHÇIVANLIK OKULU” UNUTULMADI

Rektör Aslan konuşmasının sonunda protokolün önemine değinerek ülkemizin dünyanın en verimli topraklarına sahip olduğunu anımsattı. Rektör Aslan, “Bu verimli toprakların akıllı, modern tarım teknikleri ile uygulamalar bakımından dünyanın göz bebeği konumuna geleceğine de inancım tamdır.

Sözlerimi bitirirken, öncelikle yeni akademik yılımızın hem öğrencilerimiz hem de bizim için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün üniversitemizde 1943 yılında kurulan Teknik Bahçıvanlık Okulu hatırası önünde hayata geçireceğimiz akıllı tarım hamlemizin de hem bölgemiz hem de ülkemiz adına büyük işler başaracağına inancımı belirterek hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.



BAŞKAN BÜYÜKAKIN: ‘KOCAELİ AKILLI TARIM İÇİN İDEAL’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, açılış konuşmasında Kocaeli’nin akıllı tarım uygulamaları için ideal bir il olduğunu belirtti. “Tıbbi ve aromatik bitkiler üretim teşviği” projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Büyükakın, protokolün hayırlı olmasını diledi.





DÜNYA İLE YARIŞIYORUZ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, son 150 yılımızın, bilim ve teknolojide yarışan ve öne geçmeye çalışan bir ülke olma sevdasıyla geçtiğine vurgu yaparak; “Sanayi devrimi yapamamanın acısını bir imparatorluğu kaybederek tecrübe ettik. Çok şükür ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünya ile yarışan, rekabet eden bir ülke haline geliyor. Bu gurur hepimizin gururudur. Özellikle son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında sessiz ama büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu devrim önce kendine güven ile başlamıştır. Sonra bilim ve teknolojiye daha fazla yatırımla devam etmiştir. Bugün konuştuğumuz konu tam da budur. Bilim ve teknoloji ile elde ettiğimiz değişimi şimdi farklı alanlara uyguluyoruz. Tarım bunlardan en önemlisidir.”

VALİ YAVUZ GIDA ARZININ ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Vali Yavuz konuşmasının devamında, “Birlik, beraberlik, kardeşliğimiz ve dayanışmamız, bilim ve teknolojiye vermiş olduğumuz değer bugün ki sonuçların benzer bir özetidir. Bir kez daha çok kıymetli bilim insanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimize ufuk açtıkları, siyasal hedefler ortaya koydukları için bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. 90’lı yıllarda günü kurtarmak için uğraşan Türkiye’den 2023, 2053 ve 2071’i planlayan bir ülkeye doğru evriliyoruz. Siyasal ve somut hedefler ortaya koyuyoruz. Milletimiz bu hedeflere doğru hep beraber koşuyor. Artık her ilde üniversitelerimiz, bilim üreten insanlarımız var. Bu vesileyle akademik yılın açılışını tebrik ediyor, ülkemize, üniversitemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Bakanımızın katkılarıyla beraber bilim ve teknolojinin daha fazla tarım alanlarında uygulandığına da memnuniyetle müşahede ediyor, kendilerine de minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum.” diye konuştu.

İLK DERS BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN

GTÜ akademik yılı açılış töreni dolayısıyla Bakan Pakdemirli, ‘Dijital Tarım; Akıllı Tarım Uygulamaları’ konulu ilk dersi verdi. En eski uğraş, stratejik sektör olan Tarım sektörünün stratejik önemi ve 21. yüzyılın stratejik mücadele alanında bulunduğunu anımsatarak sözlerine başlayan Bakan Pakdemirli’nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

‘TARIM ANLAYIŞI DEĞİŞTİ’

“Üretim odaklı, yerel ve bölgesel pazarlara sahip, yoğun emek ve mekanizasyon gerektiren Tarım günümüzde; üretim, Pazar ve tüketici odaklı, yerel ulusal ve küresel pazar, bilgi ve teknoloji gerektiren bir yapıya bürünmüştür.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN İNOVASYON VE TEKNOLOJİ

Türkiye ve dünya nüfusunun 2050’ye kadar yüzde 27-28 artacağı öngörülmektedir. Bu süreçte kişi başına düşen tarım arazisinde düşüş yaşanacaktır. Buna göre 2050’de nüfusu besleyebilmek için yüzde 60 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacaktır.

AKILLI TARIM UYGULAMALARI

Tarım sektöründe teknolojinin yeri ve kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla Akıllı Tarım uygulamalarını iyi bilmeliyiz. Sensörler, Nanoteknoloji, Bulut teknolojisi, otonom traktörler, Drone uygulamaları, artırılmış gerçeklik ve makinelerin haberleşmesi ile uygulanacak Akıllı Tarımın faydaları; zaman işgücü, maliyet, verimlilik, performans, çevrenin korunması olarak sıralanabilir.

TARIMDA AVRUPA’NIN LİDERİYİZ

Küçükbaş hayvancılıkta Avrupa’da 1. sıradayken büyükbaş hayvancılıkta 2. sıradayız. Süt üretiminde 3. sıradayız. Bitki çeşitliliği bakımından çok gelişmiş topraklara sahibiz; 12 binden fazla bitkiye ev sahipliği yapıyoruz. Dünya nüfusunun yüzde 40’ına 4 saatlik bir uçuş mesafesi ile ulaşabiliriz. 1,9 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz. Tarımsal alan bakımından dünyada 17. sıradayız buna karşılık tarımsal hasılada Avrupa’da 1.’yiz, dünyada ise ilk 10 arasında yer alıyoruz.

BU YERLEŞKEDE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ VAR

Teknik Bahçıvanlık Okulu’nun açıldığı 1943 yılı, daha sonra 1990’da Tohum Sertifikasyon ve Test Müdürlüğü’nün açılması nihayet 1992’de sonradan Gebze Teknik Üniversitesi’nin temelini oluşturacak olan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün açılmasıyla yerleşke 80 yıllık tarihi zenginliği barındırmaktadır. Tarım, Eğitim ve Teknoloji’nin bir arada olduğu bu yerleşkede Türkiye’nin geleceği var.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) ile 15 Ocak 2020’de bakanlığımız arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol, üniversiteler ile; altyapı, personel, eğitim ve AR-GE alanında iş birliklerini kapsamaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi ile bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) arasında imzalanacak iş birliği protokolü ile; tohumculuk ve tüm faaliyetlerde akıllı tarım uygulamalarının etkin kullanımı, doku kültürü, drone kullanımı, coğrafi bilgi sistemleri vb. konularda personel eğitimleri, çiftçiler için eğitim programları ve öğrencilere uygulamalı staj imkanı sağlanacaktır.

BAKANLIĞIMIZIN 2023 HEDEFİ

Bakanlığımız Bitkisel Üretim 2023 hedeflerimiz; bitkisel üretim miktarını 117 milyon tondan 140 milyon tona çıkarmak, sertifikalı tohum üretimini 1 milyon 143 bin tondan 1,5 milyon tona çıkarmak, tohumluk ihracatının 140 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarmak. Diğer hedeflerimiz; ata tohumlarını kayıt altına almak ve korumak, 14,4 milyon hektar mera alanında tespit ve tahdit çalışmalarını tamamlamak. Bunun yanı sıra ekilmedik 1 karış tarım toprağı bırakmayacağız.”

GTÜ’YE TEŞEKKÜR

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, akademik açılış yılı töreniyle yaptığı ilk dersin sonunda tüm GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan nezdinde tüm personel ve öğrencilere başarılar diledi.

GTÜ TARIMIN HİZMETİNDE

Bakan Pakdemirli’nin ilk dersinin ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile BÜGEM Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir iş birliği protokolü imzalandı.

Akıllı Tarım Uygulamaları İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nin ardından Bakan Pakdemirli LED Destekli Kapalı Alan Dikey Tarım Prototip Konteynerde incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli ayrıca iş birliği kapsamında tarımda kullanılacak olan dronlar hakkında Rektör Aslan’dan bilgi aldı. Bizzat bir drone aracılığıyla tarım alanına ilaçlama yaptı.