Bilişim Vadisi Cumhurbaşkanını bekliyor

Türkiye’nin Otomobili’nin ön gösterimine az bir süre kala tanıtımın yapılacağı Bilişim Vadisi’nde olağanüstü bir hazırlık var.

DEVRİM ARABASI SERGİLENİYOR

Basın mensuplarının rekor düzeyde akredite olduğu törende, özel olarak hazırlanmış tanıtım salonunda TOGG 'un hazırladığı yerli otomobille ilgili stantlar dikkat çekiyor. 58 yıl önce üretilen Devrim Arabası’da tören alanına getirilerek sergileniyor. Davetliler araca büyük ilgi gösteriyor. Gebze’nin simülasyon alanında tanınan firması Sanlab firmasıda salonda stant açarak otomobil sürüş simülasyonunu davetlilerin kullanımına açtı. Olağan üstü güvenlik önleminin Gebze’den Muallimköy’e kadar uygulandığı gözlemlendi. Bilişim Vadisi’ne araç girişi yapılmıyor. Araçlar vadinin dışında park ediliyor ve ring seferleri ile davetliler tören alanına alınıyor.