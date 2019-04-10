Bilişim Vadisi Gururla sunar!

Kocaeli Sanayi Odası ve Kontrol Medya’nın organize ettiği, AFAD, Aile ,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği 2.Proses Emniyet Sempozyumu ve Sergisi 9 Nisan 2019 Salı günü (Dün) Gebze Bilişim Vadisi’nde başladı.

Sempozyumun açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyum, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Şerefhan, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul birer konuşma yaptı. Kamu, sanayici, akademi, Ar-Ge merkezleri, denetçiler ve belgelendirme kuruluşlarını bir araya getiren Proses Emniyeti Sempozyumunu yaklaşık 2 bine yakın katılımcı takip etti. Sempozyum bugün sona erecek.

KİMYA SEKTÖRÜNDE 21 BİN ÇALIŞAN

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sempozyumun açılış konuşmasında, Kocaeli’nin Türkiye’de sanayinin başkenti denilebilecek bir konuma sahip olduğunu böylesine önemli bir kentte 13 Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetlerini sürdürdüğünü , bunlardan birinin de GEBKİM diye adlandırdığımız Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi olduğunu, belirterek kimya sektörüyle ilgili bazı verileri paylaştı. Vali Aksoy, “ Özellikle Proses emniyetiyle ilgili düzenlemelerin en çok etkilendiği Kimya sanayi alanında Türkiye’de en önde gelen illerden biri de Kocaeli’dir. Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı alanında Kocaeli’de 280 kapasiteli raporlu tesiste toplam 21 bin 198 kişi çalışmaktadır, bu da Türkiye ortalamasının %11.85’ine isabet etmektedir. 37 tesiste yine 3 bin 631 kişi çalışmaktadır, bu da %11.40’a isabet etmektedir.” Dedi.

YATIRIMLAR İÇİNDE KİMYA SEKTÖRÜ % 23 DÜZEYİNDE

Kocaeli’de teşvik belgeli yatırım verilerine bakıldığında 2001- 2018 döneminde yerli ve yabancı sermayeli firmalar tarafından Kocaeli’de gerçekleştirilmesi ön görülen teşvik belgelerine kayıtlı sabit yatırım tutarı içerisinde kimya sektörü %23 düzeyinde olduğuna dikkat çeken Vali Aksoy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atık Yönetim Uygulaması Tehlikeli Atık Beyan Sistemi 2017 verilerini de katılımcılarla paylaştı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kocaeli, hem toplam tehlikeli atık miktarı açısından hem de kişi başına düşen tehlikeli atık açısından, 81 il arasında 3. sırada yer almaktadır. İlimizde çevrenin korunması genel başlığı altında kaynakların verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek, atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir atık yönetim felsefesi olan sıfır atık yaklaşımı açısından odak bir öneme sahiptir. “ dedi.

70’ A YAKIN FİRMA STANT AÇTI

Bilişim Vadisi’nin yeni sergi ve fuare alanında düzenlenen Proses Emniyeti sergisinde ağırlıklı olarak proses emniyeti araç, gereç ve yazılımları üreten firmalar stant açtılar. Sergiyi iki gün boyuncu çok sayıda ziyaretçi takip etti. Aralarında Schneider Electrik, Festo, Drager, Dubont, Auma gibi global firmaların yanı sıra, Cryocan, Tork, KBS Teknokon, Sisar Mühendislik, Seyir, TÜV, Tempa Pano gibi 70’e yakın firma Bilişim Vadisi’nde 2 gün boyunca stant açıp, ziyaretçileri ile ilgilendiler.

PANELLER VE KONUŞMACILAR İLGİ GÖRDÜ

Sempozyumun ilk gününde , Seveso III Direktifi ve bu kapsamda yeni çıkan yönetmeliğin ağırlıklı olduğu bilgilendirmeler, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması konuları uzman konuşmacılar tarafından dile getirildi. Endüstride Dijital Dönüşümün ve proses emniyetine etkilerinin de konuşulduğu program sanayi temsilcileri, çalışanlar ve İSG uzmanları tarafından büyük ilgi gördü. İlk günün son panelinde, proses emniyetinde dijital dönüşüm enine boyuna konuşuldu.

SEVESO III MASAYA YATIRILDI

Proses Emniyet Sempozyumu’nda endüstri ve sanayiye yönelik paneller devam ediyor. Sempozyumun son gün sabah programında, sanayide yürürlükte olan yeni büyük endüstriyel kazalar yönetmeliği, 3.Oturumunda Seveso III direktifine göre yeni yönetmelik ve sanayideki uygulamaları, 4.otorumunda ise basınçlı ekipmanlar ve kaplar katılımcı firmalara ve davetlilere anlatıldı. Sempozyum bugün öğleden sonra düzenlenecek olan 4 ve 5. Oturumlarla tamamlanacak. Bu panellerde, Atex direktifi ve proses emniyetinde gelecekte bizi neler bekliyor konuları masaya yatırılacak.





