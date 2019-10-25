banner465
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Binali Yıldırım Kocaeli'de cenaze törenine katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Sertbaş'ın Kocaeli'deki cenaze törenine katıldı.

Binali Yıldırım Kocaeli'de cenaze törenine katıldı

25 Ekim 2019 Cuma 16:22

 AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Sertbaş'ın Kocaeli'deki cenaze törenine katıldı.

Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş'ın ağabeyi olan Mehmet Sertbaş'ın cenazesi, İzmit Yahya Kaptan Merkez Camisi'ne getirildi.

Binali Yıldırım, Sertbaş ailesine taziyede bulundu.

Mehmet Sertbaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy ve vatandaşlar katıldı.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
DARICA'DAN MEHMETCİĞE KAN BAĞIŞI DARICA'DAN MEHMETCİĞE KAN BAĞIŞI
Gebze'ye Yeni Dernek ; Gebze'ye Yeni Dernek ; "EYT"
Ekol'e Bir Ödül Daha Ekol'e Bir Ödül Daha
ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARINA KAREKOD UYGULAMASI GETİRİLDİ ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARINA KAREKOD UYGULAMASI...
CHP’li gençler kadın şiddetine dikkat çekecek CHP’li gençler kadın şiddetine dikkat çekecek
Darıca'da Milli Mücadele ve Cumhuriyet anlatıldı Darıca'da Milli Mücadele ve Cumhuriyet anlatıldı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

DARICA'DAN MEHMETCİĞE KAN BAĞIŞI
Türk Kızılay’ı Darıca şubesi Barış Pınarı Harekatı’nda Mehmetçiğimize destek olmak için Kur’an...

Haberi Oku