Binali Yıldırım Kocaeli'de cenaze törenine katıldı

Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş'ın ağabeyi olan Mehmet Sertbaş'ın cenazesi, İzmit Yahya Kaptan Merkez Camisi'ne getirildi.
Binali Yıldırım, Sertbaş ailesine taziyede bulundu.
Mehmet Sertbaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy ve vatandaşlar katıldı.