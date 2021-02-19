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Binali Yıldırım, Kocaeli'de Sanayicilerle Bir Araya Geldi

- "Aslında birçok alanda ilk 10'a girdik. Yolun çoğunu gittik. Ulaştırma Bakanı olduğumda Türkiye altyapıda, yollar, demir yolları, hava yollarında 39. sıradaydı. Şimdi 9. sırada, 15 yılda 30 sıra birden yükselmişiz. Türkiye'nin altyapısı iddia ediyorum, birçok gelişmiş ülkenin altyapısından daha iyidir"

Binali Yıldırım, Kocaeli'de Sanayicilerle Bir Araya Geldi

19 Şubat 2021 Cuma 15:44

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin birçok alanda dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını bildirdi. 

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir otelde sanayicilerle bir araya gelen Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bir sanayi kenti olarak Kocaeli'nin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyadaki pek çok ülkenin çaresiz kaldığına işaret eden Yıldırım, Avrupa ve ABD'de ekonomilerinde daralmalar yaşandığını dile getirdi.

Yıldırım, her türlü zorluğa rağmen Türkiye'de sanayicilerin hala eleman ihtiyacı olduğunu belirterek, "Üretmeye devam ediyorsunuz bu da çok güzel bir şey. Sorunu olmayan kimse yok. Sorunlar olacak, sorunlar olunca daha dinamik ve mücadele gücümüz olur. Herkesi dinledim, ortak fikir, herkes daha iyisini, daha fazlasını yapmak istiyor, daha çok insana iş vermek istiyor." diye konuştu.

- "Ulaşım ticaretin altyapısıdır"

Türkiye'de altyapıya önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ulaşım her şey, ulaşım para kazanma aracı değil, ulaşım ticaretin altyapısıdır, aracıdır. Biz bugünün altyapısını değil, gelecek 50 yılın altyapısını yaptık. Bitti mi? Bitmedi. Sadece Kocaeli bölümüne yap-işlet-devret projelerini dahil edersek bugünkü fiyatlarla 36 milyar harcamışız. İstanbul-Kocaeli dar uzun şerit. Burada nefes alacak kanalları açmasak bu kadar sanayileşmenin, üretimin olduğu bölgede çaresiz kalma durumuyla karşı karşıya kalırız. Osmangazi Köprüsü, Türkiye'nin 60 yıllık projesidir. Hep konuşulmuş, 5 kez ihale olmuş, iptal olmuş. Geldik onu da yaptık. Pahalıymış? En pahalı hizmet, olmayan hizmettir. Dünyayla yarışmak istiyorsak altyapımızı geliştirmemiz lazım."   

Yıldırım, sanayiciliğin, üretmenin zor iş olduğunu dile getirerek, üretimin verdiği hazzın hiçbir yerde bulunamayacağını söyledi.

Türkiye'yi dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokmak istediklerini ifade eden Yıldırım, hedeflerinin ilk 10 arasına girmek olduğunu kaydetti.

Yıldırım, birçok alanda önemli gelişmeler sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Aslında birçok alanda ilk 10'a girdik. Yolun çoğunu gittik. Ulaştırma Bakanı olduğumda Türkiye altyapıda, yollar, demir yolları, hava yollarında 39. sıradaydı. Şimdi 9. sırada, 15 yılda 30 sıra birden yükselmişiz. Türkiye'nin altyapısı iddia ediyorum, birçok gelişmiş ülkenin altyapısından daha iyidir. Bunları bölünmüş yolla, hızlı trenle, hava yolunu halkın yolu haline getirerek çözdük. KÖYDES, BELDES ile 15 yıl durmadan, yorulmadan sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yatırım 600 milyar lirayı buldu. Büyük para, 90 milyar doların üzerinde yatırım yaptık."

Türkiye'nin gücünün dışarıdan daha iyi görüldüğünü söyleyen Yıldırım, bunun için Türkiye ile çok uğraşıldığını ifade etti.

Yıldırım, Türkiye'nin etkin değil, edilgen ülke olmasının istendiğini belirterek, "Eskisi gibi 'biz söz söyleyelim, onlar takip etsin' diyorlar. Biz de 'öyle olmaz' diyoruz. 'Bölgede çileyi biz çekiyoruz, bölgenin kaderini siz belirleyemezsiniz' diyoruz. Bunun için Azerbaycan'dayız, bunun için Libya ile Somali ile Yemen ile ilgiliyiz. Suriye, Irak bu bölgelerle ilgiliyiz. Doğu Akdeniz ile ilgiliyiz. Onların toprağında gözümüz yok, beklentimiz yok." dedi.  

Sanayiciler adına konuşan Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz da bölgelerinde birbirinden değerli işletmelerin her anlamda yanında olmak, iş birliğini tanınır hale getirmek ve ağını genişletmek için çalıştıklarını, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda 2023 ve diğer hedeflerini ulaşılabilir hale getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Tahmaz, en büyük hedeflerinin, şanlı Türk bayrağını en yüksekte taşımak olduğunu kaydetti.

Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ilçe kaymakamları, oda başkanları, sanayiciler ve ilgililer katıldı.










AA
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