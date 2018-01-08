Binler Sarıkamış Şehitleri için yürüdü

Yürüyüşe Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile Büyükşehir Yöneticileri il ve ilçe protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN

Yürüyüş öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Vatan için şehadet şerbetini içen şehitlerimiz bu topraklar içinde kardeş ve güçlü olmamızı bekliyor. Onurumuz ve namusumuz olan bu toprakları ve bu bayrağa sahip çıkmamızı ve bu ülkenin kalkınmasını bekliyor. Allah hepinizden razı olsun. Ülkemizi dünya üzerinde hak ettiği yerlere getiriyorsunuz. Gençlerimizi bu ülke için şehit olma isteğiyle yetiştireceğiz. Tarihimize sahip çıkmak için buradayız. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şehitlerimizi unutmayacağız.” dedi.

GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy konuşmasında ise, "Bugün bu bayrak altında bağımsız olarak yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu ülkenin birliği ve beraberliği için canları pahasına bu ülkeyi bizlere emanet eden şehitlerimiz için geçmişimize sahip çıkmamız gerekiyor. Onları anmak ve anlamak için bugün buradayız. Bu vesile ile buraya gelen siz değerli Kocaeli halkına şükranlarımı sunuyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.



SARIKAMIŞ ACIMIZ HALA TAZEDİR

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise, “Tarihimizin hiçbir sayfası bizim açımızdan unutulamaz. Her bir sayfasında ayrı bir kahramanlık, ayrı bir ders ve ayrı bir ibret var. Çanakkale Savaşı’nda, Sarıkamış Harekatı’nda ve İstiklal Harbi’nde burada bulunan herkesin şehidi vardır. O dönemin acıları yüreğimizde hala tazedir. Sarıkamış bu acılarımızdan bir tanesidir. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Geride kalan tüm gazilerimize de şifalar diliyorum.

7’DEN 70’E KATILIM

Konuşmaların ardından yürüyüş öncesi dua okundu. Kocaeli’nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş, elde bayrak, dillerde marşlarla genç yaşlı demeden 8 kim’lik parkuru şehitler için yürüdü. Program öncesi ve sonrasında vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.