Binlerce fidan öğrencilerle buluştu

Birinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler için fidan dağıtımı yapılırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, amaçlarının yeşili sevdirmek olduğunu söyledi.

Darıca Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde gerçekleşen ‘İlk Ses, İlk Nefes, İlk Harf Ormanı’ projesinin fidan dağıtım törenine Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, “Çocuklarımıza ağaç sevgisini aşılamak, onları ağaçla buluşturmak için bu programı düzenledik. Çocuklar sınıflarda hazır olan fidanları kendi elleri ile yetiştirecekleri fidanlarla büyüyecekler. Günümüzde orman yangınlarının bu kadar yoğun olduğu bir zamanda çocuklarımızın fidanla bütünleşmesi bizim için önem arz ediyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, güzel yarınlarımızı oluşturacak çocuklarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

BIYIK: “AMACIMIZ YEŞİL BİR DARICA”

Her yıl birinci sınıf öğrencilerine fidan dağıtacaklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’da doğdum büyüdüm. Sancaktepe, AK Parti gelmeden önce taşlarla dolu, bazılarının mezarlık yapma hayali olan bir yerdi. Şimdi geleceğe bir yatırım, muhteşem bir orman oldu. Derdimiz çocuklarımızın eline fidan vermek değil. Derdimiz o çocukların gelecekle alakalı hayallerinin de yeşermesini arzu ediyoruz. Sorumluluk bilincine sahip olsunlar istiyoruz. Sadece kısır düşünülen bir proje değil, uzun vadeli düşünüyoruz. İnşallah yer yıl çocuklarla fidanları buluşturacağız. Önümüzdeki yıl 4 bin zeytin ağacını evlatlarımızla buluşturacağız. Amacımız yeşil bir Darıca kurmak. Bu sürecin başlangıcından sonuna emeği olan herkese teşekkür ederim. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.

KARAMAN: “TÜRKİYE’DE ÖRNEĞİ YOK”

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise yapılan projenin Türkiye’de örneğinin olmadığını ve Darıca’ya özgü olduğunu ifade ederek “Darıca’ya göç eden insanların en büyük memnuniyeti Darıca’mızın yeşil olması. Vatandaşımız yeşil alanlarda her akşam nefes alıyor. Türkiye’de örneği olmayan bir yatırım. Birinci önceliğimiz eğitim. Bundan daha başarılı bir çalışma olamaz. Her öğrenciye mesaj veriyoruz; Her öğrenci bir fidandır. Her çocuk okula başlarken fidan sahibi olsun. Yeşili sevmeyen topluluklardan hiçbir şey olmaz. Bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. Ormanlarımızı ve çevremizi korumak adına hepimize milli görev düşüyor.” diye konuştu.

PROTOKOL ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKTİ

Yapılan konuşmaların ardından temsili fidan dikimi gerçekleştirildi. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğrencilerle birlikte fidanları saksıda toprakla buluşturdular ve ardından ilk can suyunu verdiler. Daha sonra sınıfları gezen Darıca protokolü, sıralarında ders kitaplarının yanında fidanları gören öğrencilerin sevincini paylaştı. Sınıf içerisinde öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.