Binlerce Sokak Hayvanına Sıcak Yuva Bulduk

“SATIN ALMA SAHİPLEN DİYORUZ”
Konuklarıyla görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine özellikle vurgu yaparak şunları söyledi: “Satın alma sahiplen diyoruz. Sahiplendirilmenin önemini her fırsatta anlatıyor ve özendiriyoruz. Bunun birlikte, şunu da hatırlatmak istiyorum. Bir hevesle satın alınan evcil hayvanlar sokağa bırakılmamalıdır. Barınaklarımızda birbirinden güzel hayvanlarımız bulunuyor.”
PROJELER VE HİZMETLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı ve yönetiminin nazik ziyaretinden dolayı konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, misafirleriyle görüş alışverişi de yaptı. Oda Başkanı Bostancı, hayata geçirecekleri projeler ve hizmetler hakkında Başkan Büyükakın’a bilgi verdi.