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Binlerce Sokak Hayvanına Sıcak Yuva Bulduk

Veteriner Hekimler Odası Yönetimini makamında konuk eden Başkan Büyükakın, “Satın alma sahiplen diyoruz. Sahiplendirilmenin önemini her fırsatta anlatıyor ve özendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Binlerce Sokak Hayvanına Sıcak Yuva Bulduk

27 Ekim 2020 Salı 13:13

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı ve yönetimini makamında ağırladı. Yakın zamanda yapılan seçimle göreve başlayan Bostancı ve yönetimine başarılar dileyen Başkan Büyükakın, konuklarıyla yakından ilgilendi. Kent genelindeki gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Veteriner Hekimi Odası yönetimine bilgi veren Başkan Büyükakın, “2020 yılı Ocak-Eylül ayları arasında bakımevleri ve mobil kısırlaştırma aracında, 5135 sokak hayvanı kısırlaştırdık. 5745 sokak hayvanına ise çeşitli tedaviler uyguladık. Bunun yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1644 sokak hayvanına sıcak yuva bularak sahiplendirilmesini sağladık” dedi

 

“SATIN ALMA SAHİPLEN DİYORUZ”

Konuklarıyla görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine özellikle vurgu yaparak şunları söyledi: “Satın alma sahiplen diyoruz. Sahiplendirilmenin önemini her fırsatta anlatıyor ve özendiriyoruz. Bunun birlikte, şunu da hatırlatmak istiyorum. Bir hevesle satın alınan evcil hayvanlar sokağa bırakılmamalıdır. Barınaklarımızda birbirinden güzel hayvanlarımız bulunuyor.”

 

PROJELER VE HİZMETLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı ve yönetiminin nazik ziyaretinden dolayı konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, misafirleriyle görüş alışverişi de yaptı. Oda Başkanı Bostancı, hayata geçirecekleri projeler ve hizmetler hakkında Başkan Büyükakın’a bilgi verdi.






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