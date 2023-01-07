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Bir annenin en acı feryadı: "Yardım edecek kimse yok mu?"

Marmara Depreminde kaybolan 6 yaşındaki Gözde'yi arama çalışmaları sonlanarak dosya kapandı. Dosyanın kapandığını duyan anne Nurgül Karamert gözyaşları içinde, Ne olur bir şey yapın, bu dosya kapanmasın. Yaşama sevincim gitti. Biri yardım etsin. Yardım edecek kimse yok mu? 3 tane çocuğumu dünya gözüyle bir arada göremedim" dedi.

Bir annenin en acı feryadı:

07 Ocak 2023 Cumartesi 12:22

  Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depreminde evinin çökmesi sonucu enkaz altından 12 saat sonra çıkarılan Nurgül Karamert, o dönemde kaybolan 6 yaşındaki kızı Gözde Karamert'i arıyor. Kızının enkaz altında kalmadığını ve M.T. isimli bir albay tarafından İstanbul'a götürüldüğünü söyleyen Nurgül Karamert'in kızı Gözde'yi polis ekipleri 2 yıldır arıyordu. Yapılan çalışmaların ardından dosyanın kapatıldığını duyan anne gözyaşlarına hakim olamadı.  
 
   "Bilgi saklayanlar konuşturulamadı" 
 Kızının enkaz altında kalmadığını söyleyen Anne Nurgül Karamert, “1999 Depreminde 6 yaşındaki kızım Gözde'yi askeri hastaneden kaybettim. Çok mücadele verdim, 22 yıldan beri tek başıma aradım. 1,5 yıldır polis aramaya başlamıştı, ben de çok umutlandım. Gözde’nin yaşadığına hep inanmıştım. Polislerin araştırmaları ve alınan ifadelerle kızımın sağ olduğu kanıtlandı ama bilgi saklayanlar konuşturulamadı. Çok araştırıldı, bana çok umut verildi ama şu an dosya kapandı. ‘Aradık bulamadık’ dediler. Polislerin gerekenin fazlasını yaptıklarını kendi gözümle gördüm ama bütün yapılanlar maalesef çöp oldu çünkü dosya kapandı. Polis kızımı ararken çok umutlanmıştım. Tek merak ettiğim bu dosyayı kapatanlar kendi çocukları olsa tekrar kapatabilir miydi? Bilgi saklayanları konuşturmadan bırakabilirler miydi?" dedi. 
 
  "Kızımın yaşadığı kanıtlandı" 
  Gözde'nin askeri hastanede kaybolduğunu söyleyen Karemert, "Gözde'yi askeri hastaneden bir albayın aldığı kanıtlandı. Albayın kız kardeşinin buna ilişkin ifadesi de var. İstanbul’a gittiği yönünde ifadeler var. Albayın oğlu ve kapıcının İstanbul'daki evlerinde kaldığına dair ifadeler var. Bunca ifade varken kızımın bulunamaması ve dosyanın kapatılmasını hazmedemiyorum. Kızımın yaşadığı zaten kanıtlandı. Gözde'nin yaşadığının kanıtlanması benim gözümde bulunmuş demekti" ifadelerini kullandı. 


İHA
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