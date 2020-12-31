Bir araç seyir halindeyken alev aldı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu yan yol Körfez Mahallesi kesiminde Niyazi Uçar idaresindeki 41 PF 638 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden duman gelmeye başladı.

Bunun üzerine sürücü aracı yol kenarına çekerek, diğer araç sürücülerinden yardım istedi. Bu esnada aracın motor kısmından alevler yükseldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, tamamlanan soğutma çalışmalarının ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

Araç yangını bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde, motor kısmından duman gelen aracını durduran sürücünün çevredeki sürücülerden yardım istemesi, eşinin ise panik halinde araçtaki eşyaları dışarı çıkarması ve daha sonra aracın yanması yer alıyor.



