Bir ayda 117 ton atık toplandı

Darıca Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde Nisan ayında 117 ton atık toplayarak ekonomiye kazandırdı.









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesini en fazla destekleyen belediyeler arasında yer alan Darıca Belediyesi, sıfır atık konusunda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Kısa bir süre önce kurulan Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yaptığı çalışmalarıyla ekonomi ve çevreye önemli katkı sağlayan Darıca Belediyesi, okullarla işbirliği yaparak okullarda toplanan atıkları da geri dönüşüme kazandırıyor. Darıca Belediyesi ayrıca daha önce yine bu kapsamda ilçe genelindeki berber ve kuaförlere de atık jilet toplama kutuları dağıtmıştı.

SADECE BİR AYDA 117 TON ATIK TOPLANDI



Darıca Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaptığı yoğun çalışma ile Nisan ayı içerisinde sadece bir ayda 117 ton atığı toplayarak hem çevre kirliliğinin önüne geçti hem de toplanan atıkları geri dönüşüm yöntemiyle ekonomiye kazandırdı. Belediyeden yapılan açıklamada tüm vatandaşlardan sıfır atık projesine destek olmaları istenirken “Darıca Belediyesi olarak sıfır atık projesine destek olmak için canla başla çalışıyoruz. Daha güzel yarınlar için el birliği ile sıfır atık konusunda çalışmalar yapmalıyız. Yeni kurulan Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe genelinde kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak atıkları geri dönüşüme kazandırıyor. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve sıfır atık konusunda başlatılan seferberliğe destek vermeye davet ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere daha temiz ve gelişmiş bir Darıca, yaşanabilir bir Türkiye bırakılması hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.





