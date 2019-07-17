Bir ayda Kocaeli nüfusu kadar yolcu taşındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Kocaelili vatandaşların memnuniyetini sağlamak için toplu taşıma alanında hizmetlerinde kaliteyi artırarak devam ediyor. Günlük yaptığı seferlerle ulaşıma sağladığı katkıların büyük bir çoğunluğunu üstlenen UlaşımPark’ın Kocaeli genelinde 336 otobüsü bulunuyor. Bu otobüsler 2019 yılının ilk altı ayında, 10 milyon 509 bin 761 yolcuya ulaşım hizmeti sağlayarak toplu taşım araçlarının vazgeçilmezi haline geldi. Kaliteli, konforlu ve güvenli bir yolculuk sunan UlaşımPark, 1 ayda Kocaeli nüfusu kadar yolcu taşımış oldu.

6 AYDA 12 KİLOMETRE YOL YAPTILAR

UlaşımPark otobüsleri, günlük ortalama 65 bin 500’den fazla yolcuya ulaşım hizmeti sağlıyor. Geniş ve genç filosu ile Kocaelili vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşayan UlaşımPark, ‘Müşteri odaklı değil, misafir odaklı hizmet’ aylayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Son verilere göre UlaşımPark otobüsleri, 1 günde ortalama 2759 sefer 6 aylık toplamda da 450.750 sefer yaparak vatandaşların gitmek istedikleri yere ulaştırdı. Vatandaşa kaliteli, güvenli ve hızlı ulaşım hizmet veren bu otobüsler ayrıca 2019 yılının ilk yarısında 12 milyon kilometre yol yaptı.

12 İLÇEYE ULAŞIM SAĞLIYOR

UlaşımPark’a ait otobüsler, Kocaeli’nin tüm ilçelerine ulaşımı sağlayarak vatandaşlara hizmet ediyor. Misafir Odaklı Hizmet Kalitesi sunan 336 otobüse sahip UlaşımPark, memnuniyet çıtasını en üst seviyelere çıkararak Kocaeli’nin 12 ilçesine ulaşım sağlıyor. Her ilçeden vatandaşlar tarafından olumlu geri dönüşler alan UlaşımPark, Kocaeli halkına kaliteli, güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor.