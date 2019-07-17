GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bir ayda Kocaeli nüfusu kadar yolcu taşındı

UlaşımPark, toplu taşıma hizmeti verdiği otobüsleriyle 6 ayda 12 milyon kilometre yol yaparak şehrin dört bir yanına ulaşım hizmeti sağlıyor.

Bir ayda Kocaeli nüfusu kadar yolcu taşındı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:23

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Kocaelili vatandaşların memnuniyetini sağlamak için toplu taşıma alanında hizmetlerinde kaliteyi artırarak devam ediyor. Günlük yaptığı seferlerle ulaşıma sağladığı katkıların büyük bir çoğunluğunu üstlenen UlaşımPark’ın Kocaeli genelinde 336 otobüsü bulunuyor. Bu otobüsler 2019 yılının ilk altı ayında, 10 milyon 509 bin 761 yolcuya ulaşım hizmeti sağlayarak toplu taşım araçlarının vazgeçilmezi haline geldi. Kaliteli, konforlu ve güvenli bir yolculuk sunan UlaşımPark, 1 ayda Kocaeli nüfusu kadar yolcu taşımış oldu.

 

6 AYDA 12 KİLOMETRE YOL YAPTILAR

UlaşımPark otobüsleri, günlük ortalama 65 bin 500’den fazla yolcuya ulaşım hizmeti sağlıyor. Geniş ve genç filosu ile Kocaelili vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşayan UlaşımPark, ‘Müşteri odaklı değil, misafir odaklı hizmet’ aylayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Son verilere göre UlaşımPark otobüsleri, 1 günde ortalama 2759 sefer 6 aylık toplamda da 450.750 sefer yaparak vatandaşların gitmek istedikleri yere ulaştırdı. Vatandaşa kaliteli, güvenli ve hızlı ulaşım hizmet veren bu otobüsler ayrıca 2019 yılının ilk yarısında 12 milyon kilometre yol yaptı.

 

12 İLÇEYE ULAŞIM SAĞLIYOR

UlaşımPark’a ait otobüsler, Kocaeli’nin tüm ilçelerine ulaşımı sağlayarak vatandaşlara hizmet ediyor. Misafir Odaklı Hizmet Kalitesi sunan 336 otobüse sahip UlaşımPark, memnuniyet çıtasını en üst seviyelere çıkararak Kocaeli’nin 12 ilçesine ulaşım sağlıyor. Her ilçeden vatandaşlar tarafından olumlu geri dönüşler alan UlaşımPark, Kocaeli halkına kaliteli, güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor
Çanakkkale’de şühedanın izindeyiz Çanakkkale’de şühedanın izindeyiz
5 haftada 604 kişiye hayat verdiler 5 haftada 604 kişiye hayat verdiler
Gebze’deki 7 katlı otoparkın tüm katları göründü Gebze’deki 7 katlı otoparkın tüm katları göründü
Gebze'de inşaattan düşen işçi öldü Gebze'de inşaattan düşen işçi öldü
Midibüsten düşen genç kız öldü Midibüsten düşen genç kız öldü
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenliyor.

Haberi Oku