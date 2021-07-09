BİR BABANIN İSYANI

Almanya’da yaşamını sürdüren Ergün Gündeş, oğlunun uğradığı haksızlığa isyan ederken bir Türk olarak ülkesinden yardım beklediğini dile getirdi. Yurt dışında yaşayan bir Türk olarak ülkesinin büyüklüğünü daha iyi gördüğünü ifade ederken, demokrasi söylemleri yapanların nasıl çifte standart uyguladığını yaşayarak gördüğünü de sözlerine ekledi. Oğlu

















Muhammed Ali Gündeş’in eğitim hayatına Alman yetkililerce büyük darbe vurulduğunu ifade eden Ergün Gündeş “Benim oğlum 3 yıl okula alınmadı, hyperaktif olması neden gösterildi. Bu benim için bir neden değildir, Almanya’da şöyle bir kanun var dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçmeden anne ve baba olarak istediğimiz okula gönderme seçeneğimiz ve hakkımız var, realschule yani ortaokul veya Gymnasium, Türkçesi lise dengi bu hakkı bize vermediler çocuğumuzu bizden habersiz ilkokuldan alıp geri kalmış özel okuluna göndermek istediler bende buna karşı çıktım ve mahkemeye başvurdum 02. O6. 2021 tarihinde mahkeme oldu ve yüzde yüz haklıyken bizi haksız buldular mahkemeyi kaybettik, 3 yıl boyunca hangi okula gittiysek bize kapılarını kapadılar. Benzer birçok davada Alman vatandaşlar davalarını kazandılar. Çocuklarımız bize Allah’ın emaneti bu emaneti kimseye harcatmam, sesimi ülkeme Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan ve tüm dünya’ya duyuracağım” dedi. Seslerini duyurmak amaçlı her türlü atılımda yollarının kesildiğini sözlerine ekleyen Ergün Gündeş, gurbette zor günler yaşadıklarını ve unutulmadıklarını bilmek istediğini sözlerine ekledi.