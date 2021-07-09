banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BİR BABANIN İSYANI

Almanya’da yaşamını sürdüren Ergün Gündeş, oğlunun uğradığı haksızlığa isyan ederken bir Türk olarak ülkesinden yardım beklediğini dile getirdi.

BİR BABANIN İSYANI

09 Temmuz 2021 Cuma 10:23

 Almanya’da yaşamını sürdüren Ergün Gündeş, oğlunun uğradığı haksızlığa isyan ederken bir Türk olarak ülkesinden yardım beklediğini dile getirdi. Yurt dışında yaşayan bir Türk olarak ülkesinin büyüklüğünü daha iyi gördüğünü ifade ederken, demokrasi söylemleri yapanların nasıl çifte standart uyguladığını yaşayarak gördüğünü de sözlerine ekledi. Oğlu Muhammed Ali Gündeş’in eğitim hayatına Alman yetkililerce büyük darbe vurulduğunu ifade eden Ergün Gündeş “Benim oğlum 3 yıl okula alınmadı, hyperaktif olması neden gösterildi. Bu benim için bir neden değildir,  Almanya’da şöyle bir kanun var dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçmeden anne ve baba olarak istediğimiz okula gönderme seçeneğimiz ve hakkımız var, realschule yani ortaokul veya Gymnasium, Türkçesi lise dengi bu hakkı bize vermediler çocuğumuzu bizden habersiz ilkokuldan alıp geri kalmış özel okuluna göndermek istediler bende buna karşı çıktım ve mahkemeye başvurdum 02. O6. 2021 tarihinde mahkeme oldu ve yüzde yüz haklıyken bizi haksız buldular mahkemeyi kaybettik, 3 yıl boyunca hangi okula gittiysek bize kapılarını kapadılar. Benzer birçok davada Alman vatandaşlar davalarını kazandılar. Çocuklarımız bize Allah’ın emaneti bu emaneti kimseye harcatmam, sesimi ülkeme Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan ve tüm dünya’ya duyuracağım” dedi. Seslerini duyurmak amaçlı her türlü atılımda yollarının kesildiğini sözlerine ekleyen Ergün Gündeş, gurbette zor günler yaşadıklarını ve unutulmadıklarını bilmek istediğini sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KARTEPE’YE BİR DOĞA HARİKASI GÜZELBAHÇE MESİRE ALANI KARTEPE’YE BİR DOĞA HARİKASI GÜZELBAHÇE MESİRE...
KARTEPE’DEN KAN BAĞIŞINA TEŞVİK KARTEPE’DEN KAN BAĞIŞINA TEŞVİK
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Genç ASKON’dan Vali’ye ziyaret ! Genç ASKON’dan Vali’ye ziyaret !
Belgesel Tadında Aspendos Su Kemerlerinde Devri Alem Belgesel Tadında Aspendos Su Kemerlerinde Devri Alem
Belgesel Tadında Aspendos Su Kemerlerinde Devri Alem Belgesel Tadında Aspendos Su Kemerlerinde Devri Alem
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KARTEPE’YE BİR DOĞA HARİKASI GÜZELBAHÇE...
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Güzelbahçe Mesire Alanı’nda yapılan çalışmaları yerinde...

Haberi Oku