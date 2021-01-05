Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önceki facebook paylaşımı.

Bir dünya markası Hereke İpek halı ile ilgili Avrasya gazeteciler derneği

ve ilim kültür tarih araştırmaları merkezi



http://herekeipekhali.com/ olarak sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek dünyanın en eski Altay dağlarında 2500 yıl önce bulunan Pazırık halılarından Hereke İpek halıya.. El sanatımızı belgeselleştirerek kültür tarihimize vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Hereke ipek halısı ile ilgili hazırladığımız web sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Devri alem belgesel tv programı olarak hazırladığımız Hereke İpek halı ve sanayi tarihi belgesel sinevizyonumuzu izlemek için tıklayın .