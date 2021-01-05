banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bir Dünya Markası Hereke İpek Halı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önceki facebook paylaşımı.

Bir Dünya Markası Hereke İpek Halı

05 Ocak 2021 Salı 10:36

 Bir dünya markası Hereke İpek halı ile ilgili Avrasya gazeteciler derneği www.agrt.net ve ilim kültür tarih araştırmaları merkezi www.devrialem.tv olarak sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek dünyanın en eski Altay dağlarında 2500 yıl önce bulunan Pazırık halılarından Hereke İpek halıya.. El sanatımızı belgeselleştirerek kültür tarihimize vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Hereke ipek halısı ile ilgili hazırladığımız web sayfamızı inceleyebilirsiniz.
http://herekeipekhali.com/
Devri alem belgesel tv programı olarak hazırladığımız Hereke İpek halı ve sanayi tarihi belgesel sinevizyonumuzu izlemek için tıklayın .
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaralı Martı Ormanya’da Yaralı Martı Ormanya’da
Gebze Zabıtasından Denetimler Gebze Zabıtasından Denetimler
AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı'ndan Restore Edilen İzmit Pertev Mehmet Paşa Camisi'ne Ziyaret AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı'ndan Restore Edilen...
30 Yıldır Gönüllü Mezarlık Bakımı Yapıyor 30 Yıldır Gönüllü Mezarlık Bakımı Yapıyor
Büyükşehir 2020 Yılında Gencin Geleceğine Yatırım Yaptı Büyükşehir 2020 Yılında Gencin Geleceğine Yatırım...
Fen İşleri 2021’e Hızlı Başladı Fen İşleri 2021’e Hızlı Başladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Yaralı Martı Ormanya’da
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, esnaf bir vatandaş tarafından bulunan yaralı martı tedavi için Ormanya’ya...

Haberi Oku