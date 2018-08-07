Bir Dünya Markası olan Giresun Fındığı’nın kıymetini bilmek!

Fındığın, Dünyada ki tüketiminin yüzde 60’ını Türkiye karşılıyor. Türkiye’de ise en önemli fındık tedarikçisi İller Giresun, Ordu ve Trabzon. Kalite olarak mise genel bir yargıyla Giresun Fındığı. Bu nedenledir ki Giresun fındığının fiyatı diğerlerinden daha yüksek belirlenir.

FINDIĞIN ÜRETİMİ BİZDE, POLİTİKASI ALMANLARDA

Türkiye’nin en kaliteli fındığı Giresun’da üretiliyor. Hasat zamanı olunca tüm kentin tek konusu fındık. Türkiye’nin dünyada tekel olduğu tarım ürünlerinin başında geliyor fındık. Ancak ne yazık ki fındık politikalarına dair dünyada söz sahibi ülke ise Almanya. Bugün dünya fındık politikasını Almanlar belirliyor. Oysa ki az önce de dediğimiz gibi Dünya tüketiminin yüzde 60’ına yakını Türkiye’den yetişiyor. Üretim miktarında lideriz ama politika belirleme de ne yazık ki söz sahibi olamadık bir türlü.

Bu yıl beklenti Tarım Bakanlığı’na göre rekolte 560 bin ton, ihracatçılara göre ise 643 bin ton olacak. Rekoltenin az veya fazla olması verilecek fiyatı doğrudan etkiliyor. Üreticiye göre maliyeti 10 TL’den az olmadığı için alım fiyatı 15 TL’den az olmamak zorunda. İhracatçı ise daha düşük fiyat istiyor. Fiskobirlik’in etkisini kaybettiği, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin sadece kısıtlı etkisinin olduğu bölgede piyasa yapıcısı bir kurum yok. Bu da tartışmaların ana merkezini oluşturuyor. Bölgede herkesin gözü Hükümet kadar, en büyük alımı yapan özel firmalardan Ferrero’da desek yeridir.

İtalyan firması Ferrero’nun üst düzey yöneticileri geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklama da Türklerinin, Türk fındığının kıymetini bilmediğini açıklayarak, Türk Fındığı ve özellikle Giresun fındığıyla ilgili kamuoyu oluşturmaya çalışmaları dikkat çekici. Deyim yerindeyse bir yabancı kuruluş olan Ferrero firması kadar Türk Fındığı’ndan para kazanan Türkler, fındığa sahip çıksalar, bugün fındığımız çok farklı noktalarda olabilir.

NEDEN GİRESUN FINDIĞI?

İki çeşit Fındık türü bulunur. Birisi Giresun kalite, diğeri ise Levent kalite. Giresun Kalite fındık, Giresun ilinin tamamında yetiştirilen tombul fındıklar ile az çok Giresun kalitesi özelliği taşıyan Trabzon ilinin Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerinde yetiştirilen tombul fındıklardır. Dünyanın en üstün özellikli fındıklarıdır. Bu fındık çeşidi Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş bir markadır. Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir aromaya sahip olan Giresun Fındığı coğrafi işarete sahiptir ve Fiskobirlik adında tescillidir.

Tüketici, ürünün hakikaten Giresun kalite mi Giresun bölgesine mi ait olduğunu araştırmak isterse bu ürünün menşeine kadar inecek. Giresun kalite diye satılan fındık gerçekten Giresun kaliteyse bunu Giresun'un neresinde ve hangi şahsın bahçesinden çıktığına ulaşmış olacak. Yaklaşık 18 yıl önce coğrafi işaret ala Giresun Fındığının tescillenmesi biraz daha uzun sürse de bugün dünyada bir marka halini almıştır.

GİRESUN FINDIĞININ ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Besleyici bir yemiş olan fındık, yararlı yağlar, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko bakımından zengin olup, B ve C vitaminlerini içerir. Ayrıca, içeriğinde E vitamini ve omega 3 barındırmaktadır. Bir avuç organik fındık, vücudun gün içerisinde ihtiyaç duyduğu tüm proteinleri karşılar. Fındık, kalp ve damar sağlığı açısından önemlidir.

İçerdiği A ve E vitaminleri sayesinde cildi korur ve erken yaşlanmayı engelleyebilir. Fındık sağlıklı kilo almaya da yardımcı olur.

FINDIK HAM YAĞININ KULLANIM ALANLARI:

-Rafine edilip yemeklik yağ olarak,

-Temizleyici, nemlendirici ve dağıtıcı olarak,

-Gres yağı üretiminde,

-Koruyucu boya endüstrisinde kurutucu olarak,

-Kimyasal tepkimelerde katalizör olarak,

-İlaç ve kozmetik endüstrisinde yardımcı hammadde olarak,

-El ve lastik eldivenlerin dezenfeksiyonunda, tıbbı aparatların sterilizasyonunda, Yaraların pansumanında, kadın-doğum hastalıkları, deri-ağız hastalıklarında antiseptik olarak,

-Sanayide yüzey aktif maddesi, korozyon inhibitörü, yağlama, metal kesme yağları, metal temizleme ve asfalt plaka üretiminde.

-Ayrıca, yağ çıkarılması ile arta kalan küspe, yüksek oranda protein içermekte olup (%38-45), hayvan yemi olarak yem sanayinde kullanılmaktadır.

FINDIK VİTAMİNLER ve MİNERALLER DEPOSUDUR:

Fındık insan vücuduna yararlı karbonhidrat, protein ve yağ ile metobolizmayı düzenleyen B grubu vitaminler yönünden de zengin bir kaynaktır. Kan yapımı ve ruhsal sağlık için gerekli olan B2 ve B6 vitaminleri, gelişme çağındaki çocukların beslenmesinde büyük önem taşır. Kalp ve diğer kasların sağlığı için en iyi besinlerden biri, E vitamini açısından çok zengin olan fındıktır. Bu vitamin; kalp ve diğer kasların sağlığı ve üretim sisteminin normal çalışması için gereklidir. Alyuvarların parçalanmasını önleyerek kansızlığa karşı koruyucu etki yapmaktadır. E vitamini, kanser yapıcı etmenlerin oluşmasını önler ya da oluştuktan sonra onları etkisiz hale getirerek vücudu korur. Kemiklerin ve dişlerin yapımı için gerekli olan kalsiyum, kan yapımında görev alan demir, büyüme ve cinsiyet hormonlarının gelişmesinde rol oynayan çinko için, en iyi bitkisel kaynaklardan birisi fındıktır. Sinirlerin uyarımı ve kas dokusunun çalışması için gerekli olan potasyumca da zengindir. Potasyum, magnezyum ve kalsiyum içeriği yüksek, sodyum miktarı düşük olan fındığın, kemik gelişimi ve sağlığı ile kan basıncının düzenlenmesinde büyük önemi vardır. Bu açıdan da fındık sağlıklı yaşam için önemlidir. Beslenme uzmanları genel olarak günlük beslenmede fındık ve fındık ürünlerine daha fazla yer verilmesini önermekte, özellikle çocuklar, gençler, sporcular, askerler ve işçiler için büyük enerji kaynağı olduğunu belirtmektedirler.

100 gr iç fındığın, orta üst aktiviteli bir işçinin (3500 kalori) gereksinimlerini karşılama durumundadır.