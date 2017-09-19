Bir günde 89 bin 407 kişi taşındı

Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ile bir günde 89 bin 407 yolcu taşındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ve Ulaşımpark A.Ş’ye ait toplu taşıma araçları yolcu taşıma rekoru kırdı. Büyükşehir ve UlaşımPark’a ait toplu taşıma araçları ile bir günde 89 bin 407 yolcu taşındı. Kurulduğu günden bu yana Kocaeli’ndeki toplu taşımaya birçok yenilik katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında çevre dostu doğalgazlı otobüslerle hizmet veriyor.

ULAŞIMPARK 78 BİN 927 YOLCU

Faaliyete başladığı tarihten bugüne kadar araç sayısını 182 ye çıkaran UlaşımPark, bünyesinde bulunan konforlu, doğalgazlı, çevre dostu araçlarla Kocaeli halkına hizmet vermeye devam ediyor. UlaşımPark A.Ş otobüsleri ile bir günde 55 bin 196 yolcu taşırken Akçaray tramvay hattında 23 bin 731 yolcu taşındı. Toplamda ise 78 bin 927 yolcu taşındı.

TOPLU TAŞIMA DAİRESİ 10 BİN 480 YOLCU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıma Dairesi başkanlığı kara ve deniz ulaşımında toplam 10 bin 480 yolcu taşıdı. 149 otobüs ile 8 bin 880, deniz taşımacılığında ise bin 600 olmak üzere toplamda 10 bin 480 yolcu konforlu, çevre dostu otobüslerle gidecekleri yerlere ulaştırdı.

KONFOR VE GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Büyükşehir’in yeni ve modern otobüsleri, yolcular için konfor, güven ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar doğalgazlı, çevre dostu otobüslerle güvenli yolculuk yapıyor. Araçların tamamında ise kütüphane bulunuyor. Kütüphaneli araçlar, vatandaşların yolculuk ederken kitap okuyarak, daha iyi vakit geçirmelerini amaçlıyor.