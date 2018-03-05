Bir günlük hasılatlarını Mehmetçik Vakfına bağışladılar

Başkan Karaosmanoğlu, bir günlük hasılatları olan 61 bin TL’yi Mehmetçik Vakfına bağışlayan Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası Halk Otobüsleri Kooperatiflerini makamında ağırladı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, örnek bir davranış sergileyerek bir günlük hasılatları olan 61 bin TL’yi Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan 167 No’lu Gebze, Öz Darıca, 164 No’lu Çayırova, 195 No’lu Dilovası, 198 No’lu GOSB Köyler ve 145 No’lu Gözde ile Seyranlar Kooperatiflerini makamında ağırladı. Bu duyarlı davranışlarından dolayı kendilerini tebrik eden Başkan Karaosmanoğlu, “Sizlerin göstermiş olduğunu bu örnek davranış inanıyorum ki herkese örnek olacaktır. Bugün ülkemizin verdiği mücadele geleceğimiz teminatı içindir” dedi.

AFRİN'DEKİ KARDEŞLERİMİZİ ZULÜMDEN KURTARIYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Salih Kumbar’ın da yer aldığı birliktelikte açıklamalarını sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle FETÖ'cülere derslerini veren milletimiz ve vatansever askerimiz ile emniyet güçlerimiz ay yıldızlı bayrağımızın inmemesini ve ezanlarımızın dinmemesini sağladı. Bugün bir kez daha mazlumların yaralarını sarıyoruz. Afrin'de yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELESİ EN MEŞRU HAKKIDIR”

Türkiye'deki 81 milyon vatandaşımızın tek bir özlemi olduğunu da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizler hizmetlerimizde her bölgemize eşit bir şekilde davranıyoruz. Bizler ayrılık siyaseti değil, birlik siyaseti ile hareket ediyoruz. Türkiye'nin özlemi birlik ve kardeşliktir. Şunu da ifade etmeliyim ki biriz, beraberiz, kardeşiz ve birlikte Türkiye'yiz. Bugün Afrin’de süren operasyon Suriyeli kardeşlerimizin acısını dindirmek içindir. Fırat Kalkanı Harekatı'yla oluşturulan güvenli bölgelerde olduğu gibi inşallah Afrin'i de teröristlerden temizleyip asıl sahipleri olan Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, zulüm gören kardeşlerimize teslim edilecektir. Ülkemizin terörle mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. Ülkemize yönelen tehdit nereden gelirse gelsin devletimiz orasını hedef alacaktır. Türkiye’nin terörle mücadelesi en meşru hakkıdır” diyerek sözlerini tamamladı.