Bir kişi darp edilerek öldürülmüş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Nurettinpaşa Caddesi'nde kanlar içinde hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar polise ve 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına darbe aldığı belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Cenaze, caddenin kalabalıklaşması üzerine cenaze nakil aracı beklenmeden, polis eşliğinde ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada ölen kişinin Okan Yalın (35) olduğunu belirleyen polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.





