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'Bir Kitap Bir Umuttur!'

Çolakoğlu Metalurji – Haydi “Bir Kitap, Bir Umuttur!” Kitap bağışı kapmanyası Dilovası Spor Klubü genç sporcularımıza teslim edildi.

'Bir Kitap Bir Umuttur!'

21 Mart 2019 Perşembe 15:57

Çolakoğlu Metalurji Sosyal Etkinlik Komitesi “Haydi” tarafından organize edilen kitap bağışı kampanyası, Çolakoğlu Metalurji çalışanlarının yoğun desteğiyle gerçekleştirildi.

'Bir Kitap, Bir Umuttur!'  sloganıyla toplanan kitaplar, gençlerimizin eğitimine destek olmak amacıyla Çolakoğlu Metalurji ile Dilovası Spor Klubü işbirliği ile açılan “Çolakoğlu Metalurji Kütüphanesi” ne, 20 Mart Çarşamba günü Çolakoğlu Metalurji Yönetim Ekibi;  Cahit Aşkın. Mustafa Türker ve  Kazım Özkan ile  Ak Parti Kocaeli  Millet Vekili  Cemil yaman   , Ak parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir, Ak parti Dilovası ilçe Başkanı Osman Akbulut ve  Yönetimi, Ak Parti Dilovası Gençlik koları Başkanı Emre Sarıca   Dilovası Spor Klübü Başkanı  Recep Lac ve Yönetimi  Adnan Sak'ın katılımıyla yetkililere teslim edildi.

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