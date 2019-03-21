Çolakoğlu Metalurji Sosyal Etkinlik Komitesi “Haydi” tarafından organize edilen kitap bağışı kampanyası, Çolakoğlu Metalurji çalışanlarının yoğun desteğiyle gerçekleştirildi.



'Bir Kitap, Bir Umuttur!' sloganıyla toplanan kitaplar, gençlerimizin eğitimine destek olmak amacıyla Çolakoğlu Metalurji ile Dilovası Spor Klubü işbirliği ile açılan “Çolakoğlu Metalurji Kütüphanesi” ne, 20 Mart Çarşamba günü Çolakoğlu Metalurji Yönetim Ekibi; Cahit Aşkın. Mustafa Türker ve Kazım Özkan ile Ak Parti Kocaeli Millet Vekili Cemil yaman , Ak parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir, Ak parti Dilovası ilçe Başkanı Osman Akbulut ve Yönetimi, Ak Parti Dilovası Gençlik koları Başkanı Emre Sarıca Dilovası Spor Klübü Başkanı Recep Lac ve Yönetimi Adnan Sak'ın katılımıyla yetkililere teslim edildi.