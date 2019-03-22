Bir Meydanımız Bile Yok

Gebze Amasyalılar Dayanışma ve Kültür Derneğine konuk olan Başkan Adayı Recep Dursun, “Meydanı olmayan bir kentte yaşıyoruz, gerisini siz düşünün” dedi.

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun yaklaşan yerel seçimler öncesinde tüm gününü büyük tempoda geçiriyor. Millet İttifakı Büyükşehir Adayı Dr. Serdar Kaman, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, belediye meclis üyesi adayları ve partililerin katıldığı programda Gebze Amasyalılar Dayanışma ve Kültür Derneğine konuk olan Başkan Adayı Recep Dursun burada birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZELLİKLERİMİZİ KAYBETTİK

Gebze’nin şehir olma özelliklerini yitirdiğini söyleyen Başkan Adayı Recep Dursun, “Parklarımız güvenli değil. Çocuklarımızı alıp ağız tadıyla bir yerlere çıkamıyoruz. Gençlerimiz kafelerde zaman harcıyor. Çünkü onları cezbeden yerlerimiz yok. Çocuklarımız evlere kapanıyor. Kadınlarımızın pazar kültürünü ellerinden aldılar. Kütüphanemiz senelerdir yeni yerine taşınmadı. Spor alanlarımız eksik. Gebze’de pek çok sorun var, hizmet lafla olmaz” dedi.

OLSA OLSA BURADA OLUR

Eskiden Çamlık parkında ailelerin zaman geçirdiğini kaydeden Başkan Adayı Recep Dursun, “Çamlık parkını bizden kopardılar. Kent meydanını anlatmaya gerek yok. Meydanı olmayan şehir olur mu? Olsa olsa Gebze’de olur. Gebze Belediyesinin borcunu soruyorum cevap yok. Aranızda borcun ne kadar olduğunu bilen var mı? Bunca borç yapıp karşılığında hizmet sunmamak büyük başarı. Bir kreş dahi yapmadılar, otopark hizmeti sunmadılar” ifadesini kullandı.