VM Medical Park'ta çekildi Başrollerinde Tuvana Türkay ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı "Bir Nefes Yeter" adlı sinema filminin çekimleri, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

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Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Sapanca'da çekimlerine başlanan filmin konusu gereği hastane çekimleri Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Yasemin Türkmenli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin çekimlerini Genel Müdür Doç. Dr. Soner Şahin'de yakından takip etti. “Yer Gök Aşk”, “Kara Para Aşk”, “Oyunbozan” ve son olarak Fox TV’de yayınlanan “Deli Gönül” adlı televizyon dizilerinde rol alan Tuvana Türkay ile “Bir Aşk Hikayesi”, “Muhteşem Yüzyıl” ve Star TV’de hala devam etmekte olan “Ateşböceği” adlı televizyon dizileriyle tüm Türkiye’nin beğenisini kazanan Seçkin Özdemir'in başrollerini paylaştığı filmde ayrıca ünlü oyuncular Hakkı Ergök, Zuhal Gencer, Gökçe Özyol ve ünlü manken Şenay Akay da rol aldı.

Çekimler sırasında hastaneyi çok beğendiklerini söyleyen film ekibi, kendilerine sundukları imkanlardan ötürü teşekkürlerini ilettiler. Bir Nefes Yeter, 13 Ekim’de tüm Türkiye ve Avrupa’da vizyona girecek.





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ŞAHİN VE TÜRKMENLİ- Filmin yönetmeni Yasemin Erkul Türkmenli, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü Doç. Dr. Soner Şahin ile birlikte çekimleri takip etiler.





TÜRKAY VE ÖZDEMİR- Filmin başrol oyuncuları Tuvana Türkay ve Seçkin Özdemir birlikte görülüyor.





ÜNLÜ OYUNCULAR- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Zuhal Gencer ve Hakkı Ergök de film de rol alan ünlü oyuncular arasında.



