Bir tabiat parkı daha ranta kurban mı ediliyor?

Parkın geleceğiyle ilgili soru işaretleri karşısında CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Tahsin Tarhan konuyu meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bir dizi soru yönelten Tarhan’a göre, “Uzunkum Tabiat Parkının akıbetine yönelik kaygılarımız arttı. Çünkü Karadeniz’in incisi olan bu park bir süredir belirgin bir şekilde ihmal ediliyor. En son olarak parkın girişindeki “Tabiat Parkı” tabelası söküldü. Peki, ama neden? Yoksa Bakanlık parkın statüsünü iptal mi etti?”

Karadeniz’in İncisi

2 Aralık 2014 tarihinde tabiat parkı ilan edilen Uzunkum bölgesinin doğal ve tarihi güzelliklerine değinen Tarhan sözlerine şu şekilde devam etti:

“O bölgeyi koruma altına almak ne kadar doğru bir kararsa, bugün ihmal edip statüsünü iptal etmeye kalkmak da o kadar da yanlış. Çünkü Uzunkum bölgesi Karadeniz’in el değmemiş incisi. Parkın tam karşısında Kefken adası yer almakta. Kefken adası Giresun adasından sonra Karadeniz’in ikinci adasıdır. Park 60 km kıyı şeridi üzerinde zengin flora ve faunasıyla ciddi bir kaynak değere ve yaban hayatına sahip. Kum zambağı, tabiat parkı kumul alanı boyunca yayılış göstermekte. Çok yıllık ve soğanlı bir bitki olan kum zambağı, Türkiye’de kayıt altına alınan tek Pancratium türüdür. Parkın büyük bir kısmı çam ormanlarından oluşan bir orman ekosistemi içerisinde yer almakta. Ayrıca tabiat parkı sahası içerisinde 3 adet doğal gölet ve 1. Dünya Savaşı’ndan kalma 5 adet tarihi atış mevziisi bulunmaktadır.”

Önce Doğal Görünümü Bozuldu, Şimdi Statüsü İptal Ediliyor?

Verdiği soru önergesinde bölge halkının şikayetlerine de değinen Tarhan, parkın niteliğinde son yıllarda yaşanan bir dizi olumsuz değişikliğe dikkat çekiyor. Kocaeli Milletvekiline göre;

“Doğal sit alanı olan bir tabiat parkında çöp sorunu olur mu? Ne yazık ki gelinen nokta bu. Sahil kesimi daha önce film çekimi için kullanılmış, film platosundan kalan beton bloklar ise çekimler sona ermesine rağmen sökülmemiş. Ayrıca orman bölgesinde yollar açılmakta, ağaçlar kesilmekte ve parkın doğal görünümü ciddi biçimde tahrip edilmekte. Parkın doğal güzelliğini bozan bu girişimler karşısında soruşturma açıldı mı? Yoksa kamuoyunca yaygın bir şekilde dile getirildiği üzere önce tahrip edilip, sonra tabiat parkı statüsü iptal edilecek park turizme mi açılacak? Doğayı korumazsak insanı nasıl koruyabiliriz?”









