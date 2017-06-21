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Bir yaya köprüsü de Çayırova’ya

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova Ali Haydar Caddesi’nde yaya üst geçidi yapacak.

Bir yaya köprüsü de Çayırova'ya

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmeleri için yaya köprüleri inşa ediyor. Çelik malzemeden imal edilen yaya köprüleri engelli asansörleriyle güvenli geçiş sağlıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı bu köprülerden birini de Çayırova Ali Haydar Caddesi’nde yapacak.

 

6 FİRMA TEKLİF VERDİ

Çayırova Ali Haydar Caddesi’ndeki ulaşımı rahatlatacak köprünün yapımı için ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir ihale salonunda düzenlenen oturuma 6 firma teklif verdi. En düşük teklifi 974 bin TL ile Emay Mimarlık verirken en yüksek teklifi 1 milyon 168 bin TL ile Özdüzen Mühendislik verdi.  70 ton çelik malzemenin kullanılacağı yaya köprüsü 24 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde olacak. 

 

Firmalar

Teklifler

Emay Mimarlık

974 bin TL

Ali Engin+ Mustafa Güneş

1 milyon 060 bin TL

Tasarım İnşaat

1 milyon 069 bin TL

Erim Yapı

1 milyon 093 bin TL

Yağışan İnşaat

1 milyon 093 bin TL

Özdüzen Mühendislik

1 milyon 168 bin TL
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