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Bir Yılda 400 Ton Çöp

İZAYDAŞ körfezin korunması ve temizliği için filosuna kattığı dört adet deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile son bir yılda 400 ton çöp topladı.

Bir Yılda 400 Ton Çöp

22 Mart 2019 Cuma 13:29

Körfeze giren gemilerin atıklarını toplama işini iki adet atık alım gemsi ile başarıyla yürüten İZAYDAŞ, 3 bin 340 gemiye fiilen atık alım hizmeti ile 13 bin 646,71 metre küp atık toplayarak körfezin temizlenmesine önemli ölçüde katkı sağlıyor. İZAYDAŞ, verilen hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde, filosundaki dört adet deniz yüzeyi temizleme teknesi ile son bir yılda 400 ton çöp toplayarak körfezde oluşabilecek fiziksel kirliliğin önüne geçmiş oldu.

DENİZ SÜPÜRGELERİ

İZAYDAŞ deniz yüzeyinde bulunan evsel yüzer katı atıkların toplanması (içecek kutusu, şişe, kâğıt, sert köpük, vb.) doğal çöp sayılabilecek ağaç dalları, yapraklar vb. çöplerin, sızıntı ve kimyasal yayılma yapmayan endüstriyel katı atıkları topluyor. Bu kapsamda dört adet deniz yüzeyi temizleme teknesi ve kontrol botu ile İzmit Körfezi’nde hizmet vermeye devam ediyor.

Körfezde oluşabilecek herhangi bir çevre kazası sonucu ortaya çıkan kirliliğe erken müdahale ve temizlik çalışmaları da yapabilmek için İZAYDAŞ, Acil Müdahale Yetki Belgesi alma çalışmalarını yürütüyor. İZAYDAŞ, mevcut protokolü olduğu 42 limana acil müdahale konusunda da hizmet vermeyi planlıyor.

KARAOSMANOĞLU: BUNLAR EN ÖNEMLİ HİZMETLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu‘nun öncülüğünde son yıllarda yapılan yatırımlarla körfezin temizlenmesi için dört koldan çalışmalar gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizim en önemli çalışmalarımız çevreye ve sahillere yaptığımız hizmetlerdir” dedi. İzmit Körfezi’nin temizliğine çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, gemilerden denize bırakılan sintinelerin artık tarih olduğunu söyledi. Denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Ayrıca Deniz Süpürgesi adını verdiğimiz araçlarımızla deniz üzerindeki pislikleri temizliyoruz” ifadelerini kullandı.

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