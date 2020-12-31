Bir Yılda Körfez’i Kirleten 6 Gemiye 5.8 Milyon Ceza

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Körfezi kirleten 6 gemiye toplam 5 milyon 819 bin 824 TL para cezası kesti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı deniz denetim ekipleri, İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit vermiyor. 7 gün 24 saat esasıyla çalışan ekipler, 2020 yılında 6 gemiye toplam 5 milyon 819 bin 824 TL para cezası kesti.

DENİZ ARACIYLA KİRLİLİĞE YAKIN TAKİP

2006 yılında İzmit Körfezi’nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe yönelik tespit ve idari yaptırım kararı verme yetkisi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na verildi. Bu amaçla edinilen kontrol gemisi, İzmit Körfezi’nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini yakından takip ediyor.

DENİZ UÇAĞI İLE HAVADAN KONTROL

Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi’ni kirleten gemilerin kâbusu oldu.

6 GEMİYE CEZA

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı deniz denetim ekipleri, 2020 yılı içerisinde 361 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen 6 gemiye 5 milyon 819 bin 824 TL idari para cezası kesildi. Denizi kirleten 1 gemi Deniz uçağının denetimleri sırasında tespit edildi. Gerçekleştirilen sıkı denetimler sayesinde; gemilerin gerçekleştirdiği illegal deşarjların ve kesilen ceza adetlerinin her geçen yıl azalması sağlandı.

956 OLAYA MÜDAHALE

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, genel çevresel kirlilik kontrollerini de yıl boyunca sürdürdü. Ekipler yıl içerisinde 502 adet denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında olumsuzluk gözlenen 956 olaya müdahale edildi. 58 adet olay ise yetkisi gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletildi.

HAVA KİRLİLİĞİ DENETİMLERİ

Çevre ekipleri; ısınmadan kaynaklı yaşanan hava kirliliklerine karşı 2020 yılı içerisinde 158 işyerini denetledi. Denetimler sırasında bu işyerlerinin mevzuata uygun çalıştığı gözlendi.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ DENETİMLERİ

Büyükşehir Belediyesi çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için de gerekli tedbirleri alıyor. Çevre ekipleri bu kapsamda kent genelinde denetimlerine devam etti. Ekipler, gürültü kirliliğine karşı 703 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan 10 işyerine 366 bin 675 TL para cezası kesildi.

















