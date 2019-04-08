”Bir Yudum Su da İsabet’ten” Projesi

Çayırova İsabet Okulları değerler eğitimi ve akademik başarının yanında sosyal farkındalık projelerinde de yüzleri güldürüyor.

Okulumuz Afrika’da temiz su ihtiyacının boyutunu göz önüne alarak başta kurak ve temiz suya ulaşılamayan ülke ve bölgeler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucu insanlığın yaşam kaynağı ve en doğal hakkı olan içilebilir su kaynakları için “Bir Yudum Su da İsabet’ten projesini gerçekleştirmiştir.





Çayırova İsabet Okulları Nijer’de bir köyün su ihtiyacını karşılamak amacıyla çıktığı bu yolda başarıya ulaşarak uzak diyardaki müslüman kardeşlerimize bir yardım eli uzatmış oldu.





Afrika’ya umut olduk.





Afrika’ya bir su kuyusu da okulumuz açtı.





Afrika’da bir su kuyusunun üstünde okulumuzun adı yazıyor.





Okulumuzun açtığı kuyudan su içenler uzak diyardaki kardeşlerimizdir.





Çayırova İsabet Okullarına bu anlamlı projeyi gerçekleştirmek için destek olan öğrencilerimize , velilerimize, öğretmenlerimize ve idari kadromuza teşekkür ederiz.





Su gibi aziz olun !