Birleşmiş Milletler Gebze'ye kuruyor!

BM önderliğinde ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) koordinasyonunda, Türkiye’de kurulacak olan “Uluslararası Teknoloji Bankası” ile ilgili imzalar atıldı.



ÇAVUŞOĞLU İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde 2011 yılında katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı’nda verilen taahhütlerden biri olan projenin kurulum süreci ile alakalı olarak, daha önce “Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli” oluşturulmuş, bu kapsamda değerlendirme konferansları yapılmış, üst düzey ziyaretler yapılmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün konuyla ilgili anlaşmaları da imzaladı. Proje ile ilgili resmi tüm prosedürler tamamlanmış oldu.



TÜSSİDE İÇİNDE

Projenin ilimizi ilgilendiren kısmı, bu bankanın Kocaeli’de kurulacak olması. Gebze’deki TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) kampüsünde kurulması planlanan bankanın önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanıyor. Uluslararası Teknoloji Bankası ile öncelikle en az gelişmiş ülkeler ‘ihtiyaç analizi’ yapılacak ve eksikleri doğrultusunda hizmet sunulacak. Söz konusu ülkelere bilim ve teknoloji politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yönetilmesi konusunda eğitim ve destek verilecek.