Birlik Başkanı Şayir Oldu

Gebze Belediyeler Birliği Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün katılımlarıyla Gebze Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşti. Birlik üyelerinin oylarıyla Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi.

Yeni dönemde birlik başkanlığı görevini iki yıl yürütecek olan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki dönemlerde birlik başkanlığı yapmış Belediye Başkanlarına ve birlik yönetimine teşekkür etti.

BİZ BİR BÜTÜNÜZ

Gebze Belediyeler Birliği'nin dört ilçenin ortak sorunlarının paylaşıldığı ve ortak çalışma alanlarıyla ilgili kararların alındığı önemli bir organ olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı ve Gebze Belediyeler Birliği Başkanı Hamza Şayir; “Dört ayrı ilçe olmamıza rağmen birbirimizle bir bütünüz ve ortak sorunlarımıza birlikte çözümler üretiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etme anlayışımızı Belediyeler Birliğinde de uygulamayı sürdüreceğiz. Birbirimizin bilgi, birikim ve deneyimlerinden yararlanarak, demokratik bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca Hizmet yarışında beraber yol yürüdüğümüz değerli Belediye Başkanı arkadaşlarım ve Gebze Belediyeler Birliği Meclis üyelerimize teveccühlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçildiği birlik başkanlığında diğer görevler ise şu şekilde oluştu. Birlik Başkan vekilliğine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık seçildi.

Meclis kâtipleri Nafız Cığlık, Bekir Bilgiç, Birlik Encümen Üyeleri Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İsrafil Gökburun, Erhan Sarıdede ve Mahmut Yandık seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonunda İbrahim Dursun, Hasan Özdemir ve Bekir Bilgiç seçilirken 2019 yılı ilk Birlik Meclis toplantısında 2018 kesin hesabı kabul edilip faaliyet raporu oy birliği onaylandı.