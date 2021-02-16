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Birlikte yaşadığı kişi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı ileri sürülen kişi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Birlikte yaşadığı kişi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

16 Şubat 2021 Salı 10:56

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi'nde Hacer Ç. ile bir süredir birlikte yaşadığı iddia edilen H.E. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. 

Tartışma sırasında H.E. tabancayla ateş ederek Hacer Ç'yi ağır yaraladı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli H.E. evde polis ekiplerince gözaltına alındı.



AA
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