Birlikte yaşadığı kişi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi'nde Hacer Ç. ile bir süredir birlikte yaşadığı iddia edilen H.E. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.E. tabancayla ateş ederek Hacer Ç'yi ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli H.E. evde polis ekiplerince gözaltına alındı.