Bisiklet festivalinin kayıtları 23 dakikada doldu

Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 2.’sini düzenlediği “Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali” için kayıtlar 23 dakikada tamamlandı.

Kocaeli’nin kum, deniz, güneş turizmi açısından en önemli ilçesi Kandıra’da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’, 23-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Kocaeli Bisiklet Platformu ve Kandıra Belediyesi’nin paydaş olacağı festival organizasyonuna yoğun ilgi gösteren bisiklet tutkunları, 23 dakika içinde tüm asil ve yedek başvuruları tamamladı. “Mutluluğa Pedal Çevir” temasıyla start alacak festivale kısa sürede yedekler ile birlikte 412 başvuru alındı.





TURİSTİK ÖNEME SAHİP MEKÂNLARDA PEDAL ÇEVİRİLECEK

Doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları, yöresel lezzetleri ve güler yüzlü insanları ile tanınan turizmin gözdesi Kandıra, ikinci kez bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2.’si 23-26 Haziran arasında düzenlenecek olan ‘Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’ 350 bisikletçiyi ağırlayacak. Geçen yıl ilki gerçekleştirilen festivalin gelenekselleştirilerek, bisiklet turizminin Kocaeli’de gelişmesi ve Eurovelo bisiklet ağlarına Kocaeli’ndeki rotaların bağlanması için gündem oluşturması amaçlanıyor. Festivalde Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını ve Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları kapsamında hazırlanan 90 km uzunluğundaki Kandıra Sahil Bisiklet yolunun tanıtılması hedefleniyor. Kayıtlarla birlikte 4 gün sürecek festival Kerpe’den başlayacak. Festival için Bağırganlı, Cebeci, Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar gibi tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotalarda pedal çevrilecek.





KANDIRAYA HAS LEZZETLER TADILACAK

Kerpe’den başlayacak olan 350 bisikletçinin gelip kamp yapacağı alanda birçok etkinlikte gerçekleştirilecek. Kandıra’nın köylerinde ziyaret edilecek rota üzerinde yöresel lezzetler tanıtılacak. Ayrıca Bisiklet Showları, Kerpe Kayalıklarda trio müzik grubu konseri ve Kocaeli’nin dillere destan tatlısı pişmaniye tanıtı yapılacak.





350 BİSİKLETÇİ KANDIRA’YI KEŞFEDECEK

350 bisikletçinin katılım sağlayacağı festivalde, katılımcılar için ihtiyaç olabilecek tüm imkanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Kandıra’da, birinci gün Kerpe-Kandıra Merkez ve Kerpe parkuru, ikinci gün Kerpe-Cebeci-Babalı ve Kerpe parkuru, üçüncü gün Kerpe-Kandıra, Bağırganlı ve Kerpe parkuru, 4. Gün ise Kerpe-Babatepe-Akçakoca Bey Mezarı ve Kerpe güzergahlarında pedal çevrilecek. 3 günlük festivalin sonunda Kocaeli’nin incisi Kandıra, pedallar ile keşfedilmiş olacak.





SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR İÇİN KOBİS’İN ÖNEMİ VURGULANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem ulaşım hem de sağlık açısından birçok faydası bulunan bisikletin yaygınlaşması için önemli projeleri hayata geçirdi. Bunun başında 2014 yılından bu yana faaliyette olan KOBİS geliyor. Festival katılımcıları için tamir istasyonu kuracak ve organizasyona teknik destek verecek olan KOBİS’in yanı sıra Kocaeli coğrafyasında oluşturulan doğal bisiklet parkurları ya da bir başka deyişle dağ bisikleti parkurları haritalandırılarak bisiklet sevenlerin hizmetine sunuldu.





FESTİVALİN MOTTOSU ‘MUTLULUĞA PEDAL ÇEVİR’







23-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Turizm ve Bisiklet Festivali’ne katılacak 350 bisikletçi, mutluluk için pedal çevirecek. Kocaeli’nin incisi Kandıra’yı doyasıya keşfedecek olan bisikletçiler hem deniz, hem kıyı hem de doğa turizmi ile Kocaeli’nin tanıtılmasında büyük bir rol oynayacak.





DOĞA TURİZM PARKURLARI MARKALANACAK







Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’nin gizli kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için büyük bir gayret gösteriyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen yürüyüş güzergahları, tabelalandırılarak doğa ve spor tutkunlarının hizmetine sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl itibariyle 2 bin 500 kilometreden fazla uzunluğa sahip doğa turizmi parkurlarında, yürüyüş, bisiklet, kanyon geçişi ve kamp yapma imkanı sunuyor.





EN UZUN DOĞA YÜRÜYÜŞ PARKURLARI BURADA









Mevcut parkurlar da göz önüne alındığında Kocaeli, Türkiye’nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip İl olma özelliğini taşıyor. Kandıra ilçesinin kıyı kesiminde 90 kilometre boyunca uzanan ‘Zambak Yolu’ rotasında, 4 mevsim doğa yürüyüşüne elverişli parkur oluşturuldu. Sakarya sınırında bulunan tarihi öneme sahip Babalı Koyu’ndan başlayan rota; endemik Kum Zambakları’na ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı, Cebeci Plajı, antikçağlardan beri taş ocağı olarak kullanılan Pembe Kayalar, Kefken, Kerpe, Sarısu, Seyrek ve Doğa harikası Sardala koyunu takip ederek İstanbul’un Ağva sınırında sona eriyor.

EUROVELO İÇİN BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇALIŞMA