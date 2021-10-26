BİSİKLET TUTKUNLARI KARTEPE’DE BULUŞUYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı” 31 Ekim Pazar günü yapılacak.

HAREKET BELEDİYENİN ÖNÜNDEN

Kartepe Belediyesi Hizmet Binası önünde saat 11.00’de toplu gösteri çıkışı yapılacak. Tek etap halinde yapılacak olan yarışmada 300 sporcu mücadele edecek. Bisiklet tırmanma yarışının startı Arslanbey Meslek Yüksek Okulu önünden verilecek.

7 KATEGORİDE MÜCADELE EDİLECEK

Arslanbey Dağ Yolu’nda 18 km’lik güzergah boyunca yapılacak olan yarışlar Büyük Erkekler(+19), Genç Erkekler (+15), Büyük Kadınlar (+19), Genç Kadın (+15), Master Erkek (+30), Master Erkek (+40) ve Master Erkek (+50) olmak üzere 7 kategoride mücadele edilecek.

ÖDÜLLERİ VERİLECEK

Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı, Kartepe Green Park Otel önünde son bulacak. 7 kategoride ilk 3’e giren sporculara kupa, madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verilecek.