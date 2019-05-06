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Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden Geçtiler

Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte 300 kişilik bisikletli grup, Osmangazi Köprüsü'nden geçti.

Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden Geçtiler

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:22

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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği ve Kocaeli Bisiklet Kulübü üyeleriyle vatandaşlardan oluşan yaklaşık 300 kişilik grup, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi girişinde toplandı. Daha sonra saat 11.00’de buradan Osmangazi Köprüsü'ne doğru bisikletle geçiş başladı. Katılımcılar bisikletle Gebze Tübitak – 1802 sok. – Gebze Otogar – D100- Gebze Gişeler – Anadolu Otoyolu E 80  takiben geçiş  Karayolları Altınova İşletmesinde tamamlandı.

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