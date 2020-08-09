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Bisikletler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Bisikleti özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “KOBİS” pandemi süreci nedeniyle düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Bisikletler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

09 Ağustos 2020 Pazar 10:47

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” projesi 12 ilçede hizmet veriyor. 71 istasyonda 520 akıllı bisikletten oluşan KOBİS, pandemi süreci nedeniyle düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

 

ALTERNATİF ULAŞIM ARACI

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 2014 yılında hizmete başladı. 6 yıldır kullanılan KOBİS, pandemi sürecinin ardından vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım aracı oldu.

 

KOBİS İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

71 İstasyon, 864 akıllı park ünitesi, 520 akıllı bisikletle hizmet veren KOBİS’in, 140 bin üyesi bulunuyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve pandemi süreci nedeniyle bisikletler için normalleşme adımlarının atıldığı ilk günden itibaren gerekli tüm önlemler alındı.

 

HERGÜN DEZENFEKTE EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca hizmet veren KOBİS istasyonları, vatandaşların sağlığı ve hastalıktan korunmak için düzenli olarak ekiplerce dezenfekte ediliyor. İstasyonların yanı sıra bisikletler de vatandaşlar için belli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

 

TAMİR EDİLEN BİSİKLETLERDE DEZENFEKTE EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca kurulan Bisiklet Ve İstasyon Bakım Onarım Atölyesinde tamir edilen bisikletler de dezenfekte ediliyor. Atölyede tamir edilen bisiklet, istasyon ve akıllı park üniteleri de yerlerine gönderilmeden önce dezenfekte ediliyor.

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