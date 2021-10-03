Bisikletlere Verilen Zararlar Kent Sakinlerini Mağdur Ediyor

Akıllı Bisikletlere verilen zararlar en çok keyifle sürüş yapan kent sakinlerini mağdur ediyor. KOBİS bakım atölyesinde ayda bin civarında bakım ve onarım yapılıyor

Kocaelililerin severek kullandığı KOBİS’e ait akıllı bisikletlere zarar verilen görüntülerin ortaya çıkması tüm Türkiye’de tepkiyle karşılandı. Sosyal medyadan binlerce vatandaş yaşanan olaya tepki gösterirken aynı zamanda KOBİS bisikletlerini keyifle kullandıklarını vurguladı. Her gün yüzlerce kişinin kullandığı KOBİS’in bakım atölyesinde çalışan ustalarla ve kent sakinleri ile konuştuk.

HİZMET SABOTE EDİLİYOR

Ayda binin üzerinde bisiklet bakımı gerçekleştiren KOBİS bakım onarım ekibi, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için yoğun bir mesai harcıyor. Kocaelililer, akıllı bisikletlere verilen zararları topluma verilen hizmeti sabote etmek olarak yorumluyor.

GÜNLÜK 30-40 BİSİKLET BAKIMI

KOBİS tamir kısmında çalışan İsmail Günaç, günlük olarak 30 ila 40 civarında bisikletin bakım için atölyeye geldiğini vurguladı. Bisikletlerin, özellikle lastik, vites grupları, akort ayarları gibi rutin bakımları için atölyeye geldiğini söyleyen İsmail usta, “Maalesef bazı vatandaşlarımızın gerek kullanım şekillerinden gerekse bilinçli davranışlarından dolayı bazı zararlar ortaya çıkıyor. Bu hem kamu malına zarar verilmesine yol açıyor hem de kullanım kalitesini düşürüyor.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLUYOR

Bunun yanında çok özverili bir şekilde, bisikletlerin hepimizin malı olduğu bilincinde olan vatandaşlarımız da var. Bu verilen zararlar en çok da bisiklet sürmekten keyif alan, bunu bir yaşam biçimi haline getiren kent halkını mağdur ediyor. Bakımı yapılan bisikletler araçlara yüklenerek belirli istasyonlara götürülüyor ve vatandaşların hizmetine sunuluyor” dedi.

“ZARAR VERENLERİ UYARMAK GEREKİR”

KOBİS’e ait bisikletlere binmekten büyük keyif aldığını vurgulayan Yunus Emre Celep, toplumun faydasına olan bir hizmetin suiistimal edildiğini ifade etti. Celep, “Bu tür şeyleri yapanlardan uzak durmamız ve gerektiğinde uyarmamız lazım. Buraya bisiklete binmek için geldik. Bu lastikler patlak olsaydı gitmek istediğimiz yere kilometrelerce yürümek zorunda kalacaktık. Acelesi olanlar gitmek istedikleri yere geç kalabilirler” şeklinde konuştu.

“HİZMETLERİN DEĞERİNİ BİLMELİYİZ”

‘’Sadece biz gençler değil tüm kent halkı bu bisikletleri kullanıyor’’ diyen Nazlı Sıla Ulutaş, “Bisikletlere zarar vermek kötü bir durum. Bu gibi durumların olmaması için vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu hizmetlerin değerini bilmeliyiz” ifadelerini kullandı. Zehra Demirsan ise “Bisikletleri eğlenme ya da farklı yerlere gitme amaçlı kullanıyoruz. Bisikletlere zarar verilmesini kınıyorum” dedi.

74 İSTASYONDA 520 BİSİKLET

Öte yandan KOBİS, kent genelinde 186 bin Kocaeliliye hizmet veriyor. Sadece eylül ayında 23 bin kiralama gerçekleşirken toplamda 1 milyon 300 bin dakika pedal çevrildi. 74 istasyonda 520 akıllı bisiklet Kocaelililerin sağlıklı bir yaşam ve keyifli anlar sürmesi için hizmet vermeye devam ediyor.



















