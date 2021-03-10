Bıyık, Bakan Soylu’yu Ziyaret Etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek ilçeden devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Muzaffer Bıyık, misafirperverliği için Bakan Soylu’ya teşekkür etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’la birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’da devam eden projeler hakkında Bakan Süleyman Soylu’ya bilgi verdi.

BIYIK’TAN BAKAN SOYLU’YA TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanlığı’ndaki bakanlık makamında gerçekleşen ve oldukça sıcak ve verimli bir ortamda geçen ziyarette Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’da yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verirken ilçeye yapılacak yatırımlardan dolayı Bakan Süleyman Soylu’ya desteği ve ilgisi için teşekkür etti. Başkan Muzaffer Bıyık, hem Büyükşehir, hem milletvekilleri hem de bakanlık ve hükümet olarak Darıca’ya önemli eserler kazandıracaklarını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ziyareti için Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederken Darıcalı vatandaşlara da selamlarını iletti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.





