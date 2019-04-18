Bıyık, Bayburtlu Yusuf’la buluştu

Pendik’te AK Parti seçim broşürlerini dağıtırken Mine K. adlı bir kadın tarafından uygunsuz sözlerle rencide edilen ve sosyal medyada gündem olan Bayburtlu Yusuf Özoğul, Darıca’ya gelerek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’la buluştu.

Pendik’te AK Parti seçim broşürlerini dağıtırken Mine K. adlı bir kadın tarafından uygunsuz sözlerle rencide edilen Bayburtlu Yusuf Özoğul, sosyal medyada gündem olmuştu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da davet edilen Bayburtlu Yusuf, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a sürpriz yapmak için Darıca’ya geldi. Seka TV’de Mert Gürenç’in sunduğu Genç Söylem programının canlı yayın konuğu olan Bıyık’a sürpriz yaparak programa katılan Bayburtlu Yusuf, yaşanan gelişmeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşmasını anlattı.

BIYIK: “YUSUF KARDEŞİMİZ AHLAK DERSİ VERDİ”

Canlı yayın sonrası Bayburtlu Yusuf’la bir araya gelerek sohbet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Yusuf kardeşimizin duruşu AK Parti gençliğini ve duruşunu yansıtmıştır. Kendisine yapılan ahlaksız hakaretlere karşı sükûnetini koruyarak hem ahlak hem de insanlık dersi vermiştir. Onlar bunu anlamazlar. İnsanlara tepeden bakmaya alışmışlar. Ama Yusuf, onlara en iyi cevabı vermiştir. Türk toplumu da Yusuf’un yanında yer alarak o zihniyete gereken cevabı verdi” diye konuştu.





