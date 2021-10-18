Bıyık: ‘Bizim Rotamızı Millet Belirliyor’

Gönül Buluşmaları programında vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Vatandaşa rağmen hiçbir karar almayız. Her zaman sizlerin içinizdeyiz ve taleplerinizi dinliyoruz. Bizim rotamızı millet belirliyor” diye konuştu.









Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelerde gerçekleştirdiği Gönül Buluşmalarına devam ediyor. Her mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, talep ve şikayetleri dinleyerek notlar alıp çözüm üretiyor. Hafta sonu da Bağlarbaşı Mahallesi ve Abdi İpekçi Mahallesi sakinleriyle buluşan Başkan Muzaffer Bıyık’a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş da eşlik etti.

ROTAMIZI MİLLETİMİZ BELİRLİYOR

Gönül Buluşmaları programıyla vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm bulmayı amaçladıklarını kaydeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Gönül Buluşması programına sizleri dinlemek için geldik. Sizlerin talepleri, önerileri bizler için önemli. Sorunlarınızı dinlemek ve çözmek için buradayız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. Halka rağmen hiçbir karar almayız. Sizin istemediğiniz hiçbir şeyi yapmak için diretmeyiz. Bizim rotamızı bugüne kadar millet belirledi. Bundan sonra da millet belirleyecek” diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR

Her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz günden itibaren her fırsatta vatandaşlarımızla iç içe olmaya özen gösterdik. Makamda oturmak yerine sokakta sizlerin aranızda olmayı sürdüreceğiz” dedi. Mahalle sakinleri de mikrofonu alarak tek tek talep ve sorunlarını dile getirdiler. Belediyenin bütün birimleriyle birlikte kendileriyle bir araya gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kendilerine bu fırsatı verdiği için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

















